Éste es el grado de estudios de Diego Fernández de Cevallos, el ex político señalado por AMLO de ser ‘uno de los abogados más ricos del mundo’

Diego Fernández de Cevallos y el presidente López Obrador sostienen una rivalidad desde hace varios años. (Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

Diego Fernández de Cevallos, un reconocido político emanado de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), ha estado en constante conflicto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien se vio frente a frente durante un debate en el año 2000.

Ahora, ya como presidente de la República, el presidente López Obrador sigue nombrando a Fernández de Cevallos y aseguró que se se trata de uno de los “abogados más ricos del mundo”.

El presidente López Obrador llamó también al político “leguleyo” y lo acusó de hacer uso de su influyentismo para hacerse rico, señalamientos que encontraron respuesta por parte de Diego Fernández de Cevallos, conocido también como, el Jefe Diego.

El excandidato a la presidencia respondió al presidente López Obrador, quien lo acusó de influyentismo (Twitter/@DiegoFC)

Fue a través de sus redes sociales que el político panista exigió al presidente López Obrador sostenerle estos dichos en la cara, además de calificarlo como un rufián.

“Hoy Tartufo hizo gala de su creatividad reciclando una catarata de embustes en mi contra. Mi respuesta es directa: de un rufián como él, solo me ofendería un elogio, y lo reto a que me invite a una de sus marranera para que me lo diga cara a cara, que no sea cobarde”, indicó el exlegislador.

Cuál es el grado de estudios del “Jefe Diego”

Diego Fernández de Cevallos tiene una larga historia en la política nacional, tanto al interior del PAN, así como legislador y candidato a la Presidencia de la República.

El Jefe Diego, como se le conoce popularmente, está próximo a cumplir 83 años de edad y tiene como pilar de su trayectoria política una trayectoria académica con estudios en Derecho y Economía.

El Jefe Diego fue candidato a la presidencia en 1994 (Cuartoscuro)

Estudió Economía en la Universidad Iberoamericana, posteriormente cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entre 1960 y 1964.

Posteriormente, Fernández de Cevallos fue catedrático en la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana.

Además de su largo historial como diputado federal, tras lo cual se convirtió en candidato a la Presidencia de la República para contender contra Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas, el político panista cuenta con un largo historial en la iniciativa privada.

En este punto destaca que es socio fundador del despacho Gómez, Cevallos, Morfín y Compañía, SC; así como socio fundador del despacho Cevallos y Andrade, SC; así como abogado litigante y consultor en las áreas de Derecho Penal, Civil, Mercantil, Bursátil y Agrario.