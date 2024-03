¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 14 de marzo desde casa?

Daniel Bisogno fue internado de emergencia en un hospital de la CDMX a principios de febrero, donde una severa infección pulmonar comprometió su salud. Durante su estancia, tuvo que ser inducido al coma. Foto: Pati Chapoy, YouTube.

A casi una semana de salir del hospital para continuar con su recuperación en casa, las noticias en torno a la salud de Daniel Bisogno continúan. El 8 de marzo, el conductor de Ventaneando solicitó su alta voluntaria, a un mes de su ingreso a un renombrado nosocomio de la Ciudad de México, donde una severa infección pulmonar minó tanto su estado físico, que tuvo que ser inducido al coma.

Al inicio de esta semana, Pati Chapoy dio a conocer en Ventaneando que Bisogno registraba avances positivos en su estado físico y que contaba con el apoyo de un grupo de expertos en salud: “La buena noticia del fin de semana es que Daniel Bisogno fue dado de alta, está en su casa, cuidado por un grupo de enfermeros, un terapeuta... Están con él en su casa viviendo los dos hermanos, para cualquier cosa que él necesite”, indicó.

Al margen de los reportes positivos en torno al estado físico del comunicador de 50 años de edad, versiones difundidas por Kadri Paparazzi y el programa Chisme No Like, afirmaban que Bisogno no estaba en condiciones para recibir el alta médica.

De acuerdo con fuentes citadas por la agencia, Bisogno no atendió la recomendación de sus médicos, quienes le sugerían permanecer al menos dos semanas más en el centro hospitalario. Kadri Paparazzi, quien documentó la salida del hospital, describió el estado físico del también actor como muy desmejorado.

Esta versión fue replicada por los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain en el programa Chisme No Like, quienes destacaron que el conductor perdió más de 15 kilos tras su hospitalización y que apresuró su egreso por problemas económicos. Ana María Alvarado, también en su programa de YouTube, aseguró que fuentes cercanas dentro del hospital le informaron que Bisogno decidió seguir con su tratamiento en casa por otra razón de peso.

Alex Bisogno compartió en redes sociales una fotografía familiar, la cual acompañó con un emotivo mensaje para su madre, Araceli Bisogno. Foto: @alexbbisogno

Daniel Bisogno y el motivo por el que solicitó su alta voluntaria

Dos semanas después de su ingreso, la madre del Daniel Bisogno murió. Araceli Bisogno Tapia falleció el 24 de febrero a causa de una infección general que se complicó a causa de secuelas de Covid-19, padecimientos que la quejaron sus últimos dos años de vida.

Según la conductora de Sale el Sol, Bisogno atraviesa por una profunda depresión, la cual se agudizaba en el hospital: “Se tarda en ir al hospital, por eso se le complicó y acabó intubado; entonces ahora también por una desesperación se quiso salir, porque está tomando medicamentos para la depresión por la muerte de su mami que no la puede asimilar, y es muy entendible”, explicó.

Previo a cumplir una semana en casa, Daniel Bisogno cumple con un tratamiento integral que incluye acompañamiento terapéutico, médico y físico, además de cumplir con restricciones médicas para evitar una recaída.

Los problemas de salud de Daniel Bisogno comenzaron en mayo de 2023, cuando fue operado de emergencia a causa de un cuadro hepático que se derivó por la ruptura de várices en el esófago. Seis meses después, el conductor volvió al quirófano para que le extirparan la vesícula, procedimiento tras el cual contrajo una infección que causó un nuevo ingreso a un nosocomio, la primera semana de febrero de 2024.