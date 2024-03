Argentinos quedan asombrados cómo se vende el agua y la carne en México: “Este país es una maravilla”

Los argentinos aseguran que en su país no exhiben esta forma los dos productos esenciales para la vida de cada persona. (TikTok @DarleLaVueltaAlMundo)

El agua y la carne son dos componentes fundamentales en la dieta humana y juegan roles importantes en el mantenimiento de la salud y el funcionamiento adecuado del cuerpo.

En cada país del mundo es importante estos dos componentes al venderse de distinta forma; sin embargo, dos ciudadanos argentinos se vieron sorprendidos al ver cómo en México se vende y se consume el agua y la carne.

A través de videos publicados en su cuenta de Tiktok, una pareja argentina mostró la forma que en México se consume el agua, al mostrar un dispensador electrónico en donde la gente acude para llenar sus garrafones y recipientes de agua purificada.

“Estamos en México y vean cómo nuestros amigos nos enseñaron a cargar agua acá, ya que dicen que el agua no se puede tomar de la canilla (la llave)”, describe la mujer al mostrar el aparato que enjuaga, limpia y llena de agua el garrafón.

Argentinos quedan admirados al ver los tipos de carne que se consume en México

En otro video, la pareja sudamericana acuden a un centro comercial en donde quedan estupefactos al ver todo el tipo de carne que se vende y consume en México.

Al mostrar en video se puede apreciar carne de trompo al pastor, bistec, cecina, suadero, entre otros cortes de carnes finas.

“Esta muy loco todo esto en México, la forma en que venden la carne en los supermercados, esto es rarísimo, obvio en Argentina no exhiben la carne así”, declararon los influencers.

La cuenta de Darle La Vuelta mostró a sus compatriotas argentinos que México es un lugar mágico al mostrar la forma de recargar agua y vender la carne en los supermercados. Crédito: Tiktok Darle la Vuelta

“Acá en Argentina ponen con candado un queso rayado”; " es más raro en Argentina te meten la carne en una bolsa con candado”; “¿cecina no hay en Argentina?? Para mí que sí, es carne seca o curada. Me parece raro que no conozcan”; “Es agua de la canilla es igual que acá. Pero allá no la toman. Yo me acostumbré y hago lo mismo”, “es raro que en Argentina no tengan ese tipo de dispensarios de agua”, fueron algunos de los comentarios en los dos videos virales.