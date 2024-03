AMLO reacciona ante amparo favorable de la SCJN a favor del Grupo Salinas (Crédito: Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó al amparo favorable por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que a decir por Grupo Salinas, “confirma la arbitrariedad e inconstitucionalidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.

López Obrador dijo que el asunto que resolvió la Corte de Justicia no es el paquete que está todavía en el Tribunas de Distrito, uno de 20 mil millones de pesos y que falta por resolver.

“El asunto que resolvió la Corte ayer, primero decir que no es el paquete que está todavía en el Tribunal de Distrito ese es un paquete de más de 20 mil millones de pesos, todavía no se resuelve”, explicó el mandatario federal.

“Y en este caso hay versiones encontrada, lo de ayer es otra operación, del pago de impuestos en Totalplay de 2 mil 366 millones y lo único que se quitó, de acuerdo con la resolución de seis temas, cinco le dio la razón al SAT y uno a la empresa, de modo que no van a ser dos mil (millones), hay una quita de 600 (millones), pero no significa que no se va a pagar, significa que de los 2 mil 300 hay una quita de 600, o sea según entendemos, tienen que pagar mil 700 millones de pesos, es que no está muy claro sobre que fue lo que resolvieron”, mencionó el presidente de México.

Asimismo, expresó que no tenía el ánimo de “polemizar y pelearse”, pero “sí aclarar que no tiene que ver con el otro tema que está pendiente”.

“Espero que los magistrados del Poder Judicial resuelvan el paquete de alrededor de 22 mil millones de pesos, que viene desde el gobierno de Fox este litigio sobre estos impuestos”, concluyó sobre el tema.

Grupo Salinas celebra amparo favorable

Grupo Salinas, propiedad del Ricardo Salinas Pliego, emitió un comunicado de prensa donde celebra la resolución favorable por la SCJN, y sostiene que esta sentencia confirma la forma arbitraria en que actuó el SAT.

“Grupo Salinas y Total Play Telecomunicaciones celebran la resolución favorable del amparo directo por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta sentencia confirma la arbitrariedad e inconstitucionalidad con la que se ha conducido sistemáticamente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en contra de nuestra empresa”, se lee en el comunicado.

(X/@gruposalinas)

Información en desarrollo...