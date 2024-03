AMLO pide a Biden y a Trump proponer regularizar ciudadanía de mexicanos en EEUU: “Sería muy bien visto”

El presidente llamó a Biden y Trump a proponer regularizar la ciudadanía de mexicanos en EEUU Credito:cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la actual contienda electoral en Estados Unidos, en la actual su homólogo, Joe Biden, busca la reelección por el partido demócrata y el exmandatario, Donald Trump, busca volver al gobierno por el partido Republicano, a lo que respondió que con ambos ha tenido una muy buena relación, afirmando que .

Te puede interesar: AMLO pide que marcha del 8M sea pacífica y sin encapuchadas: “Hay que dar la cara”

Sin embargo, el mandatario mexicano los exhorto a que entre sus propuestas incluyan regularizar la situación de 5 millones de mexicanos que habitan y trabajan en Estados Unidos y no han obtenido la ciudadanía o naturalización, lo cual consideró que “sería muy buen visto” por la comunidad hispana en ese país.

“Yo pienso que llevamos muy buen relación con el gobierno de estados unidos, eso es muy importante que lo sepan en baja california que viven y trabajan , es muy buena la relación con el gobierno estadunidense, lo fue con el gobierno del presidente Trump, no tuvimos problemas, solo uno, que íbamos a dirimir precisamente en Baja California, en Tijuana, afortunadamente se resolvió porque el había decidido poner aranceles a mercancías mexicanas que se exportan a Estados Unidos, de forma unilateral tomo esa decisión; sin embargo, hubo diálogo, llegamos a un acuerdo y se alejó esa amenaza, y fueron más las cosas buenas para los dos pueblos, tanto para Estados Unidos como para México, que las diferencias que tuvimos con el presidente Trump.

Te puede interesar: AMLO ‘explota’ contra Loret de Mola por vincularlo con el crimen organizado: “Es especialista en montaje”

“Y con el presidente Biden, también muy buena relación, aprovecho para recordar que estamos planteando, no solo para los demócratas sino también para los republicanos, estamos planteando que se regularice la situación de más de 5 millones de mexicanos que viven, trabajan, aportan al desarrollo de Estados Unidos y no tienen nacionalidad, no le han reconocido su nacionalidad, son más de 5 millones, ahora que están las campañas me gustaría escuchar de alguno de los candidatos un planteamiento en este sentido, sería muy buen visto por toda la comunidad mexicana-hispana, no olvidar que ya son nuestros paisanos tanto los que llevan tiempo viviendo en estados unidos como sus hijos que ya nacieron allá, la población mexicana o de origen mexicano es de 40 millones de habitantes, a veces eso se olvida, luego siguen nuestros hermanos puertoriqueños, son 5 millones”, dijo en La Mañanera de hoy.

Información en desarrollo...