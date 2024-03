¿Quiénes son los dueños de Endemol y Telemundo, empresas que Thalí García denunció tras estar en LCDLF 4?

(Endemol/Telemundo)

Thalí García, una de las exparticipantes de La Casa de los Famosos 4 rompió el silencio en sus redes sociales para hacer una denuncia pública en contra de Telemundo y Endemol, argumentando presuntos abusos por parte de ambas empresas.

Te puede interesar: Thalí García acusa a Telemundo de ‘secuestro’; exhibe abusos en LCDLF4: “Estoy segura que me drogaron”

La famosa actriz detalló en un extenso en vivo que hizo desde su cuenta de Instagram que los problemas habrían incluido desde presiones para participar en realities, despidos injustificados, manipulaciones, secuestro durante su estancia en LCDLF y mencionó que aparentemente la habrían drogado durante el periodo en el que permaneció dentro de la competencia.

“Yo sí podría demandar a Telemundo y en una demanda colectiva con Endemol por difamación, por daño moral, por secuestro porque muchas veces, antes de salir de la casa, me metía al confesionario a decirles que abrieran la puerta, que me pusieran a mi esposo en línea, cosa que sí ocurrió y que va en contra del formato, de su supuesto contrato que defienden tanto”, fueron algunas de las declaraciones que dio.

(Instagram: @thaligarcia)

Asimismo, detalló que ella tenía una buena relación con su esposo y siempre fue transparente con la amistad hacia Lupillo Rivera, sin embargo, ahondó en que la misma producción del programa habría creado una narrativa de romance entre ellos que no le pareció y el cuál fue uno de los motivos por los que decidió escapar del programa.

Te puede interesar: Thalí lanza advertencia contra Telemundo tras notificación de demanda por salirse de LCDLF 4

“Me puse como una fiera cuando me di cuenta que querían hacer ver que tenía una relación extramarital con Lupe, con quien no tengo nada en contra, respeto, siempre se portó como un caballero… Quienes realmente estuvieron manipular mi cabeza era Endemol y Telemundo”, añadió.

¿Quién es el dueño de Endemol?

De acuerdo con el sitio web de Endemol Shine Boomdog, ésta es la división en español de Endemol Shine Norte América. La fusión se creó en 2017 cuando Endemol Shine Latino se unió con Boomdog.

Te puede interesar: “Telemundo, controla a tu ganado”: Thali García explota contra Manelyk y Nicky Chávez por llamarla mentirosa; amaga con demandarlas

Además de La Casa de los Famosos, otros realities populares de esta empresa son Los 50, ¿Quién es la máscara?, Mira quién baila, Tu cara me suena, Big Brother, entre muchos otros proyectos más.

Respecto a quién está al frente de esta empresa, se trata de Alejandro Rincón, quien es el director ejecutivo desde 2017.

Según los datos arrojados por la empresa, este CEO se encarga de supervisar la cempresa, la cuál es una división de Banijay, una de las productoras más famosas a nivel internacional.

Alejandro Rincón fundió Boomdog en 1997 junto a su socio Carlos Perna en Caracas Venezuela y desde 2007 empezaron a operan en México, cuando se formó EndemolShine Boomdog diez años después, el empresario y la productora de televisión meixcana de Perna construyeron un estudio en la CDMX.

(Endemol)

¿Quién es el dueño de Telemundo?

Telemundo se autodenomina como una empresa “líder en la industria de la producción y distribución de contenido en español” en plataformas hispanas de los Estados Unidos y otras partes del mundo.

La compañía es parte de una división de NBCUniversal, que a su vez es subsidiaria de Comcast Corporation.

En diciembre de 2023, Luis Fernández fue nombrado presidente ejecutivo y, de acuerdo con People, está cargo de NBCUniversal Telemundo Enterprises.

(Telemundo)

“El Sr. Fernández regresa a Telemundo tras una distinguida carrera en los medios de comunicación en español como ejecutivo de medios y periodista galardonado que ha supervisado el desarrollo de programación de gran éxito en plataformas de televisión, digitales y otras”, se lee en el comunicado que emitió la compañía en aquel entonces.