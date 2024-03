Fans del América piden a jugadores celebrar un gol ante Chivas con el baile de ‘La Macarena’

Los fans de las Águilas esperan que los jugadores logren otra goleada ante el odiado rival. (Mexsport)

Este miércoles en punto de las 20:30 horas se dará comienzo el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2024 entre América y las Chivas, por lo que los fans de las Águilas esperan que su equipo logre otra goleada.

Las celebraciones de los jugadores azulcremas en cada edición del Clásico Nacional se han vuelto muy populares, por lo que ahora a través de las redes sociales los fans han viralizado la celebración de Joaquín del Olmo y François Oman Biyik.

El festejo tiene más de 30 años que se realizó y fue en un juego ante el Puebla, por lo que los fans americanistas lo han viralizado para que Henry Martín, Julián Quiñones o cualquier jugador realice la celebración ante el odiado rival.

“Que lo hagan Henry Martín y Julián Quiñones”, se lee en uno de los comentarios del video. “Club América, quiero volver a vivir ese sueño”, “Club América, sería épico”, fueron de los comentarios que también se expresaron.

¿Cómo nació el festejo entre Del Olmo y Biyik?

Del Olmo y Biyik realizando el festejo en un partido ante Puebla. (Mexsport)

En una entrevista hace años, el exfutbolista mexicano Joaquín del Olmo relató como nació el festejo de hacer ‘La Macarena’ en un partido de liga junto a su compañero camerunés François Oman Biyik.

Henry Martín espera anotar en el aprtido de vuelta. (Mexsport)

“Cuando llegan Kalusha y Biyik a México, andaban conmigo para todos lados en la Ciudad de México. Y un viernes, después de un partido donde ganamos, nos fuimos a una discoteca (Bar Bar) y estaba sonando la canción de La Macarena que estaba de moda. Y él me prometió que si metía un gol festejaría así y le salió, a mi no me gusta bailar, pero acepte por Kalusha y Biyik”, confesó.

En redes sociales, los seguidores de las Águilas esperan que Henry Martín y Julián Quiñones realicen el baile de La Macarena., Crédito: TikTok Compa14 N

Se espera que Henry Martín sea el protagonista de dicha celebración, debido a que en otras ediciones ha sido cuestionado al festejar de manera polémica sus goles ante Chivas, entre ellos el de un perrito orinando, emulando a lo que hizo Cuauhtémoc Blanco a Alex Fernández.