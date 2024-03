Espinoza Paz sospecha que “la chica de limpieza tomó” su celular por el que ofrece 25 mil pesos

Espinoza no se dio cuenta del extravió de su celular sino hasta tres horas después de salir del hotel (Foto: Twitter/@EspinozaOficial)

Espinoza Paz está ofreciendo una recompensa de 25,000 pesos a quien le devuelva el teléfono que perdió tras una presentación en Tapachula, Chiapas.

El dispositivo, que contiene documentos importantes para la solicitud de su visa de trabajo para Estados Unidos, resultó ser un iPhone, detalle que inicialmente confundió al indicar que era un Samsung Note “algo viejito”.

La pérdida del móvil se produjo en la habitación 1109 del hotel Holiday Inn de la localidad chiapaneca, según reveló el artista a través de una serie de videos en su Instagram.

Corrigiendo su error previo, Espinoza Paz expresó en una subsiguiente story: “Quería pedirles una disculpa por los nervios que traigo pero no es un Note, fue un iPhone, disculpen ahí mi error, saludos para todos”.

Espinoza Paz ofrece recompensa para quien le regrese se celular que perdió en Chiapas. Foto: Instagram/espinozapaz

La solicitud de ayuda del compositor de Un hombre normal y Lo intentamos resuena especialmente en su comunidad de seguidores, a quienes dirigió un mensaje de gratitud anticipada por cualquier apoyo proporcionado para recuperar su teléfono.

Espinoza Paz hizo un llamado a sus followers para recuperar el dispositivo (Foto: Instagram/espinozapaz)

“Si alguien lo encontró, si la señorita que hizo la limpieza lo encontró, yo les agradecería un montón si me lo pudieran regresar; igual se les va a dar ahí una recompensa por el teléfono. Yo estaría muy agradecido con ustedes si me pudieran hacer el favor de decirme si alguien por ahí lo encontró”.

Para facilitar la devolución del móvil, Paz especificó el monto a otorgar a quien le devuelva su teléfono. A través de un mensaje conciso acompañado de un mapa de México centrado en las zonas sur y centro, señaló:

“25 mil pesos de recompensa para quien encuentre mi teléfono. Gracias mi gente de Tapachula, estaré al pendiente”.

Sin "culparla" directamente, el cantante sospechó de la mujer que limpió su habitación (Foto Instagram: @espinozapaz)

Espinoza Paz narró cómo perdió su iPhone

Ahora, dos días después de lo ocurrido, el cantante de El próximo viernes, apareció de nuevo en sus instastories donde brindó más detalles de la pérdida de su celular y esta vez añadió una cronología de los hechos con horarios aproximados.

“Mi gente de Tapachula, Chiapas, gente bella, gente hermosa. Los pongo en contexto de la pérdida de mi teléfono. Yo me salí de la habitación 1109 del Holyday Inn como a las 3:30 (pm). A las 6:00 más o menos yo me di cuenta que mi teléfono se había quedado en la habitación”, relató.

“Entonces la última aparición de mi teléfono fue a las 5:47 en el Hollyday Inn. De ahí desapareció, luego como que lo apagaron. Entonces ya no supe más de él”.

El cantante reportó la pérdida de su iPhone en Tapachula Crédito: Instagram@EspinozaPaz

Espinoza lanzó una pregunta a modo de sospecha y cuestionó a sus seguidores sobre la persona que habría tomado su dispositivo.

“Yo marqué como a las 6:00 o 6:20 más o menos a preguntar por lo que había olvidado ahí en la habitación, por el teléfono, pero no me supieron dar respuesta. Entonces juzguen ustedes, ¿dónde está mi teléfono? ¿Será que lo tomó la chica que limpió la habitación? No sé”, expresó el intérprete de regional mexicano.

