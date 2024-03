¿Desinformada? Paulina Rubio le sigue diciendo “Distrito Federal” a la CDMX

Paulina Rubio parece desconocer el nombre actual de la capital mexicana (Foto: Instagram)

En un reciente evento relacionado con Elton John y los Premios Oscar, la cantante mexicana Paulina Rubio causó revuelo por su confusión respecto a la denominación actual de la capital mexicana.

Durante una breve entrevista con una corresponsal del programa Ventaneando, “La chica dorada” mencionó estar emocionada por su próxima presentación “en la Arena México”, ubicada en lo que ella refirió como “el Distrito Federal”, término que dejó de usarse oficialmente en 2016 para dar paso a “Ciudad de México”.

Sobre su asistencia a la exclusiva gala que cada año organiza Elton John en el marco de la entrega de los Premios Oscar, Paulina se dijo muy emocionada.

“Me encanta, disfruto mucho el poder aportar un poco de glamour a una noche mítica llena de rock and roll, apoyar el cine y por qué no, traer un poco de glamour. Llevo muchos años viniendo, me gusta mucho que me inviten”, afirmó Rubio sobre su participación en el evento benéfico que busca reunir donativos para pacientes que viven con VIH, y es conocido por realizarse después de la entrega de los Premios de la Academia, atrayendo a numerosas celebridades que contribuyen a la causa.

Así lució Paulina Rubio en la 32ª fiesta anual de visualización de los Premios de la Academia de la Fundación Elton John contra el SIDA en West Hollywood, California (Foto: REX Features)

Además, según palabras de la propia artista, “sería súper bonito, sería mágico y magno”, compartir escenario nuevamente con sus excompañeros de Timbiriche, en una gira que la icónica banda mexicana está preparando para 2025.

Este desliz no pasó desapercibido para los medios presentes. Ricardo Manjarrez, presentador de Ventaneando, señaló que la cantante de Ni una sola palabra parecía estar “un poco perdida” en cuanto a los cambios recientes de la nomenclatura de la capital mexicana.

“Le preguntan por sus proyectos y dice Paulina Rubio que este fin de semana va a estar en la Arena México, cuando es la Arena Ciudad de México, y además dice ‘el Distrito Federal’. Ya tenemos como 10 años que cambió”, reclamó Manjarrez.

Paulina Rubio actuará en cuatro fechas del 90s Pop Tour (Foto: Instagram)

Esta no es la primera vez que figuras públicas se equivocan o muestran desconocimiento sobre cambios geopolíticos o culturales recientes. Sin embargo, el caso de Paulina Rubio destaca por la amplia repercusión mediática que ha tenido, dado su perfil y la naturaleza del evento en el que se encontraba.

Rubio, hija de la fallecida actriz Susana Dosamantes, es una de las artistas más reconocidas de México, y su participación en eventos de talla internacional suele ser motivo de orgullo; sin embargo sus declaraciones nuevamente son objeto de burlas, como ha sucedido en no pocas ocasiones.

La mexicana mostró su entusiasmo por compartir en la fiesta Crédito: YouTube@Ventaneando

Cuándo dejó de nombrarse así al Distrito Federal

La reforma constitucional que renombró oficialmente al Distrito Federal como Ciudad de México fue aprobada en diciembre de 2015 y se implementó el 5 de febrero de 2016, tal como informó el Senado de la República Mexicana.

Este cambio significó un hito cultural y político para la nación, marcando el fin de una era para el “Distrito Federal” y el inicio de otra bajo la denominación de “Ciudad de México”.

Fue a principios de febrero de 2016 cuando la capital cambió de nombre (Fptp: Getty Images)

“La reforma constitucional que cambió de nombre a la Ciudad fue aprobada en diciembre del 2015 y se acordó el 5 de febrero de 2016 dejando se ser Distrito Federal por Ciudad de México. El Estatuto del Distrito Federal era un documento inédito, novedoso y complejo, tanto en su naturaleza jurídica como en su contenido”, informó el Senado de la República Mexicana.