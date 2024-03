Xóchitl Gálvez reacciona a la desaparición del periodista Jaime Barrera en Jalisco: “Ojalá regrese pronto a casa”

Xóchitl Gálvez lamentó que el presidente López Obardor siga amedrentando a los periodistas. (REUTERS/Raquel Cunha | Archivo)

La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez mostró su solidaridad con la familia del periodista Jaime Barrera, quien fue reportado como desaparecido desde la tarde del lunes 11 de marzo en Guadalajara, Jalisco, y cuyo paradero aún se desconoce.

Fue luego de su participación en la sesión inaugural de la Expo ANTAD 2024 en Guadalajara, Jalisco, que la candidata presidencial de la oposición, conformada por el PAN, PRI y PRD, consideró que es necesario que se haga todo lo posible para que el periodista se encuentre bien.

No obstante, Xóchitl Gálvez aseguró que este caso no es más que el reflejo de todo lo que se ha vivido a lo largo del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que han sido asesinados periodistas y en el que la violencia no cesa.

“Me encantaría que él pudiera regresar a su casa, le mando un abrazo solidario a toda la familia. Hay que hacer lo imposible para que él esté bien, y ojalá regrese pronto a casa”, dijo a medios de comunicación.

La Fiscalía de Jalisco informó que la privación de la libertad del comunicador ocurrió después de las 14:00 horas (Fiscalía de Jalisco)

Xóchitl Gálvez lamentó que el presidente López Obrador atente contra los periodistas, y recordó en este punto el ataque del que fue víctima el periodista Ciro Gómez Leyva y la manera en que exhibe a Carlos Loret de Mola, y cómo ataca a la prensa por no seguir lo que +él quisiera que dijeran sobre su gobierno.

Este hecho, afirmó, pone en riesgo a los periodistas: “Creo que este ataque desde Palacio Nacional no es positivo para la prensa y yo espero que el periodista esté bien y regrese pronto a su casa”.

La candidata presidencial consideró que en medio de este clima de violencia en el país la alternativa que tienen los ciudadanos es no tener miedo y salir a votar el próximo 2 de junio.

También fue cuestionada sobre la seguridad que se ha ofrecido a distintos candidatos y si se le ha hecho saber el sentir de sus compañeros de la coalición que buscan cargos estatales. Al respecto, dijo que en este caso serán resguardados por autoridades federales, aunque advirtió que en algunos estados estas policías están coludidas con la delincuencia organizada.