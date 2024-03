Lilly Téllez recibirá protección de la Guardia Nacional durante su campaña electoral

La senadora del PAN confirmó haber recibido un chaleco de protección para encaminar su campaña rumbo al Senado de la República (Senado PAN)

Después de confesar que un empresario anónimo le obsequió un chaleco blindado para encaminar sus actos de campaña, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez confirmó que recibirá la protección de la Guardia Nacional (GN) durante la campaña electoral. Cabe mencionar que la periodista busca renovar su cargo en la Cámara Alta del Congreso Mexicano.

A través de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, Lilly Téllez confirmó que el organismo federal de seguridad le concedió la protección durante el periodo que dure su campaña electoral en el estado de Sonora, entidad a la que busca representar de nueva cuenta en el Senado de la República.

“Agradezco a la Guardia Nacional de México la confirmación de seguridad que me brindará para llevar a cabo mi campaña electoral como candidata al Senado en Sonora. Aprecio su trato profesional, responsable y comprometido”, fue el mensaje con el que dio a conocer la noticia en su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, @LillyTellez.

La candidata confirmó la noticia en sus redes sociales (X/@LillyTellez)

Horas antes de que la candidata al Senado de la República reportara la confirmación de la protección que le brindará la Guardia Nacional (GN) durante su campaña, Téllez aceptó que recibió como obsequio de un empresario anónimo un chaleco blindado para que pueda realizar su campaña para renovar su lugar en el Senado de la República.

“Mientras tanto, yo voy a agradecer a un empresario que, en anonimato, no sé quién es, me mandó un chaleco blindado. No sé quién es esa persona, pero quien sea muchas gracias”, expuso durante una entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leyva la mañana de este lunes 11 de marzo de 2024.

En el momento que dio a conocer sus declaraciones, Téllez también se encontraba a la espera de recibir la confirmación de la Guardia Nacional sobre la solicitud de seguridad que interpuso para encaminar su campaña. Según dio a conocer al periodista, hasta ese instante ya había sostenido una serie de entrevistas con las autoridades, mismas que se encontraban deliberando en torno a su caso.

Lilly Téllez busca renovar su escaño en el Senado (Cuartoscuro)

“Ayer me hicieron la entrevista, muy profesionales por cierto, de parte de la Guardia Nacional. Ayer fue la entrevista, un par de horas de la entrevista para evaluar mi situación y ellos van a estudiar mi situación para ver si me dan seguridad. (...) Ellos van a estudiar mi situación para ver si me dan seguridad”, puntualizó la candidata al Senado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Si bien no dio a conocer más detalles sobre la cantidad de personal que la acompañará durante su campaña política, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) decretó el otorgamiento de 10 elementos de seguridad y cuatro vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a las y los candidatos con alto nivel de riesgo.

Por otro lago, para quienes se determine el nivel medio se brindará la protección de ocho elementos y tres vehículos de la Guardia Nacional (GN). Mientras tanto, en caso de personajes con riesgo bajo de inseguridad se otorgará un elemento y un vehículo de la Secretaría.

La senadora Lilly Tellez ya había denunciado amenazas en su contra desde 2022 (Cuartoscuro)

Lilly Téllez denunció amenazas de muerte

Cabe mencionar que, en junio de 2022, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) denunció amenazas de muerte ante la Fiscalía General de la República (FGR). En dicha ocasión, en una publicación difundida en su cuenta verificada de X, Téllez expuso que:

“Hoy presenté la denuncia ante la FGR por la amenaza que recibí el viernes pasado. Espero que la Fiscalía cumpla con su obligación y ejerza acción penal contra quien resulte responsable”.

Dos años después del suceso, busca un lugar en el Senado bajo el cobijo de “Fuerza y Corazón por México”, junto con el priista Manlio Fabio Beltrones.