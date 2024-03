Cuál es el estado de salud de L.A Park tras sufrir una fuerte caída en función en Tamaulipas

Aseguró que gracias a su gran habilidad en las cuerdas, logró a caer de espalda.

El pasado fin de semana en la Arena Ciudad Victoria en el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por poco y sucede una desgracia, luego de que el luchador L.A Park sufriera una fuerte caída en el ring.

En redes sociales circuló un video de cómo la calaca tilica y flaca trató de realizar un movimiento en las cuerdas, pero éstas no soportaron el peso del gladiador, por lo que sufrió una dura caída de espaldas sobre afuera del cuadrilátero.

De inmediato, ante lo ocurrido, compañeros y rivales acudieron en apoyo de L.A. Park, quien recibió atención médica por unos minutos y salió de propio pie de la arena.

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Facebook, el luchador conocido como Adolfo Tapia Ibarra dio a conocer su estado de salud tras la dura caída sobre la tercera cuerda del ring.

El gladiador sufrió una fuerte y aparatosa caída en la espalda debido que una de las cuerdas de la Aren Tamaulipas no estaba bien puesta. Crédito: Facebook Adolfo Tapia Ibarra

“Estoy haciendo este video porque quiero agradecer a toda la afición que se ha preocupado por mí. Me ha estado hablando mucha gente y es por eso que estoy haciendo este video para dar gracias a toda la afición de lucha libre que está al tanto de mi salud. Estoy bien, gracias a Dios.”, comentó.

“Fue una salida, se rompió la cuerda de la tercera, pero alcance a girar y agarrarme de la segunda cuerda y como es muy alto el ring, todo mi cuerpo cayó sobre la pierna derecha. Traigo un fuerte golpe en la pierna como si alguien me hubiera aplicado la ‘dormilona’”, agregó.

L.A Park afirma que otro luchador se hubiera muerto

La fuerte caída que sufrió el gladiador, estuvo cerca de costarle la vida.

Asimismo, el gladiador aseguró que gracias a su gran experiencia logró saber caer tras el desprendimiento de la tercera cuerda, por lo que si hubiera sido otro luchador novato, se hubiera muerto o sufrido una impactante lesión.

“Los luchadores de ahora no están preparados, por eso sucede lo que sucede porque no les enseñaron cómo caer y mi generación sí nos mostraron a luchar sin cuerdas. Algunos rings no son de calidad, solo se fijan en su taquilla y no en los luchadores ni en el ring. No quiero decir con esto que el promotor de Matamoros ha estado preocupado, al contrario, ha estado en contacto conmigo, le agradezco mucho y siempre me llama que necesito y a la compañía Struendo”, destacó.

El gladiador mediante un video de facebook aseguró que se encuentra bien de salud, además de que agradeció el apoyo de sus compañeros luchadores así como al promotor de lucha libre. Crédito: Facebook Adolfo Tapia Ibarra

“A veces hay rings que son buenos y son malos, por eso les pido a todos los promotores que se fijen en eso. Solo fue un golpe, todo está muy bien. Además, de que muchos compañeros como Último Guerrero me marcó y se preocupó por mí a pesar de nuestra fuerte rivalidad. Gracias, afición, nos vemos en Querétaro por otro ching@dazo más. A mí sí me enseñaron a caer”, comentó.