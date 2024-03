Oscar 2024: la presencia de mexicanos en producciones nominadas

La gala de los Premios Oscar se llevará a cabo el 10 de marzo con la conducción del comediante Jimmy Kimmel (Reuters)

Aunque en esta edición de los Premios Oscar no hubo un mexicano o mexicana que obtuviera una nominación directa, los talentos de este país no pasaron desapercibidos.

Te puede interesar: ¿Qué probabilidades tiene el mexicano Rodrigo Prieto de ganar el Oscar este 10 de marzo?

Rodrigo Prieto

Rodrigo Prieto, distinguido cinefotógrafo mexicano, ha sido honrado con una nueva nominación al Oscar en la categoría de Mejor Fotografía por su destacada labor en la película Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese. Este reconocimiento marca la cuarta vez que Prieto es considerado para este prestigioso galardón, consolidando aún más su reputación en la industria cinematográfica internacional.

Te puede interesar: ¿Hasta cuándo estará la promoción 2x1 de la Cineteca Nacional?

En esta oportunidad, Prieto estuvo en competencia con otros ilustres directores de fotografía como Hoyte van Hoytema por Oppenheimer, Matthew Libatique por Maestro, Robbie Ryan por Poor Things y Edward Lachman por El Conde. Su trabajo en Killers of the Flower Moon le ha valido el reconocimiento no solo por su calidad técnica sino también por el desafío que implicó representar visualmente la narrativa ambientada en la comunidad osage de Oklahoma durante la década de 1920, un relato que entrelaza el drama con el misterio de una serie de asesinatos.

Cruz Contreras

Te puede interesar: El actor que podría arrebatarle el Oscar a Cillian Murphy: ¿por qué está nominado y en qué películas destaca?

El animador mexicano colaboró en Spider-Man: A través del universo; sin embargo, la película no obtuvo la categoría, así que dirigió este mensaje desde su cuenta de X:

“Lo que Spiderverse está haciendo por la animación es algo que no se ha visto en muchos años. Across the Spiderverse como Into the Spiderverse hicieron historia y son iconos de la animación . No se preocupen nos falta otra más, y sí innovación quieren, eso tendrán.”

De igual forma, otro mexicano que tendrá participación en esta fiesta del cine —pero a su finalización— es Isrel Barón, quien se consagró como uno de los mejores bartenders a nivel mundial.

En este enlace puedes conocer todos los pormenores de la premiación de la noche.