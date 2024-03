Lilly Téllez revela que recibió un chaleco blindado de un empresario anónimo: “No sé quién es”

La senadora Lilly Tellez era monitoreada Foto: Cuartoscuro

Lilly Téllez, candidata por el Partido Acción Nacional (PAN), reveló que un empresario anónimo le envió un chaleco blindado para que utilice durante sus eventos de campaña para competir por la reelección en el Senado de México.

Te puede interesar: PRI diversifica simpatías: prometen apoyos económicos de hasta 120 mil pesos para jóvenes

Durante su participación con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, la senadora por Acción Nacional, dijo que tenía que agradecer a ese empresario anónimo que le envió el equipo para cuidar de su persona.

“Mientras tanto, yo voy a agradecer a un empresario que en anonimato, no sé quién es, me mandó un chaleco blindado, y no sé quien es esa persona, pero quién sea muchas gracias”, dijo Lilly Téllez a el periodista Gómez Leyva.

La senadora Lilly Tellez era monitoreada Foto: Cuartoscuro

Aseguró que aún no cuenta con protección de elementos de la Guardia Nacional o de la Secretaría de Seguridad Pública mismas que solicitó para realizar sus campañas y participar en eventos públicos en Sonora.

Te puede interesar: Lía Limón habló con Clara Brugada para desmentir “acusación infundada”

Comentó que tuvo una entrevista con elementos de la Guardia Nacional, quienes analizaran su caso y situación para determinar si podría recibir seguridad por los elementos de seguridad. “Ayer me hicieron la entrevista, muy profesionales por cierto, de parte de la Guardia Nacional. Ayer fue la entrevista, un par de horas de la entrevista para evaluar mi situación y ellos van a estudiar mi situación para ver si me dan seguridad”, aclaró la candidata al Senado.