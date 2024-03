Volcán Popocatépetl: estados en los que caerá ceniza hoy domingo 10 de marzo | MAPA

Autoridades federales y locales monitorean la actividad del volcán las 24 horas. Foto: Cenapred

El volcán Popocatépetl es uno de los más activos en México y el mundo por lo que las autoridades lo monitorean prácticamente todo el día; aunque pareciera que en los últimos días su actividad ha incrementado considerablemente, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio a conocer ésta que se encuentra dentro de los escenarios previstos en el Amarillo Fase 2 del Semáforo de Alerta Volcánica.

Te puede interesar: Volcán Popocatépetl: estados en los que caerá ceniza hoy jueves 7 de marzo | MAPA

El más reciente reporte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) indica que en las últimas horas, el Popocatépetl tuvo seis exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua, ceniza y otros gases, además de mil 399 minutos de tremor de alta frecuencia y baja amplitud, es decir, de movimiento de magma dentro del cráter.

¿Hoy caerá ceniza volcánica?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que continúa la emisión de vapor de agua con ligero contenido de ceniza, aunque se prevé que esta no alcance a la Ciudad y el Estado de México; no obstante, sí alcanzará a algunos municipios poblanos y otros estados aledaños al coloso, de acuerdo con el siguiente mapa compartido por la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla:

Mapa de los estados hacia donde se podría dispersar la ceniza del volcán Popocatépetl. Foto: Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla

La imagen anterior señala que las emisiones se dirigirán hacia Atlixco, Angelópolis, Sierra Norte y Nororiental, así como a los estados de Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz. Este modelo predictivo se basa en los análisis diarios de dispersión y trayectoria de nubes volcánicas que hace la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), sin embargo, es importante mencionar que el pronóstico podría cambiar dependiendo de la altitud de la emisión y la dirección que tome hoy el viento.

Recomendaciones ante la caída de ceniza

Es importante recordar que el radio de seguridad en el volcán es de 12 kilómetros y que el Semáforo de Alerta Volcánica en el Popocatépetl permanece -como desde hace meses- en Amarillo Fase 2, en donde es común que haya explosiones de menor tamaño, tremor de amplitud variable, lluvia de ceniza, expulsión de fragmentos incandescentes, bajada de lahares (corrientes de logo y escombros volcánicos), así como flujos piroclásticos cerca de las laderas.

Te puede interesar: Volcán Popocatépetl: en qué estados caerá ceniza hoy miércoles 6 de marzo | MAPA

‘Don Goyo’ es monitoreado prácticamente todo el día y, pese a que pareciera que su actividad ha aumentado, Protección Civil federal precisó que ésta no ha alcanzado los niveles de años anteriores como para cambiar al Amarillo Fase 3 o incluso al Rojo; no obstante, mantiene comunicación constante con las autoridades de todos los estados dentro del área de influencia y revisa las posibles rutas de evacuación; asimismo, recomendó a la población sólo informarse en fuentes oficiales y no hacer caso a rumores.

Sin embargo, la CNPC sí precisó que la caída de ceniza puede tener impacto en la salud de las personas, sobre todo de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, además de que puede contaminar el agua. Ante este panorama, emitió una serie de recomendaciones: