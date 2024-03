Esto dijo Julián Quiñones de los gritos discriminatorios que recibió en el Chivas vs América

Julián Quiñones emitió una postura sobre los gritos discriminatorios que recibió después del Chivas vs América (X/ @ClubAmerica)

Una vez más la afición de la Liga MX está bajo la observación de la Concacaf, esto luego de que en el primer clásico nacional de la Copa de Campeones de Concacaf, Chivas vs América, el público lanzara una serie de insultos en contra de Julián Quiñones, delantero americanista.

La confederación abrió una carpera de investigación por los gritos discriminatorios que Quiñones recibió por parte de la tribuna del Estadio Akron. A pesar de las burlas y ofensas que escuchó el delantero naturalizado mexicano, no había expresado alguna postura al respecto.

Sin embargo, este domingo 10 de marzo, Quiñones usó sus redes sociales para compartir su postura de la situación que esta enfrentando, ya que, en medio de las ofensas que recibió tras anotar en el Chivas vs América del pasado miércoles 6 de marzo, un sector de la afición empezó con insultos dedicados a la familia del naturalizado mexicano.

Concacaf inicia investigación por actos racistas contra Julián Quiñones

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el delantero de 26 años dejó en claro que no le afectan en lo más mínimo cada insulto u ofensa que escucha en los estadios, o que recibe en redes sociales, pero lo que le molestó fue que involucraran a su familia.

De manera directa, Julián aclaró que ya se acostumbró a que las personas se burlen de su color de piel, pero destacó que es lo “mentalmente fuerte” para evitar que estas expresiones lo afecten. Además descartó que su mensaje se trate de alguna queja o para revictimizarse, sino para exponer un único punto sobre su familia.

Recalcó que los gestos discriminatorios son los que usualmente recibe, tal como se vio en el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup disputado en Jalisco, pero, como jugador profesional aprendió a no tomarles importancia.

Julián Quiñones aclaró que está acostumbrado a críticas racistas, pero pidió respeto a su familia (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

“Hoy me pronuncio a través de este medio por todos los mensajes que estoy recibiendo día con día, y quiero aclarar que no me estoy quejando, porque soy lo suficientemente fuerte mentalmente para cualquier tipo de insulto, y más si se trata de mi color de piel, que son los mensajes más frecuentes que recibo”

Pero, luego de que un sector de aficionados empezaran a mandarle mensajes ofensivos en contra de la familia de Quiñones, el goleador americanista pidió que dejen de atacarlo de tal manera. Y es que, en su papel como padre señaló que lo más valioso para él son sus hijas, así que enfatizó que no se metan con sus hijas.

Quiñones fue claro al decir que él puede recibir todo tipo de ofensas y críticas, aunque sea una figura pública, pidió el respeto a su familia, en especial a sus hijas por la serie de ofensas que recibieron.

Julián Quiñones emitió una postura sobre los gritos discriminatorios que recibió en Jalisco en el Chivas vs América (X/ @julianquinones33)

Agregó que este mensaje lo publicó en redes sociales porque buscó defender a su familia, no quiere hacer de este tema algo más polémico.

“Lo hago, mas que todo, porque se meten con mis hijas, y cualquier persona que tenga hijos sabe que los hijos son lo más sagrado, solo por eso pongo este mensaje. A mí me pueden decirme lo que quieran, pero con mis hijas no se metan, y espero a todas las personas que me mandan mensajes insultando a mis hijas nunca les toque”, publicó.

Cabe apuntar que el reciente 9 de marzo, la Concacaf emitió un comunicado de la situación de Julián Quiñones.

“Concacaf está sumamente preocupada por el video que circula en las redes sociales del partido de octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024 entre el CD Guadalajara y el Club América. La Confederación llevará a cabo una investigación completa de todas las pruebas, que incluye obtener declaraciones de ambos clubes y de los oficiales del partido”.