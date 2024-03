Alcalde panista de Cadereyta asegura defenderá la refinería de Pemex de intenciones de cerrarla

La planta fue clausurada a inicios de marzo por el Gobierno de Nuevo León (Pemex)

En plena víspera de campañas electorales, una confrontación tuvo lugar al interior del Partido Acción Nacional (PAN). Luego de que Xóchitl Gálvez Ruiz ofreciera cerrar la refinería de Cadereyta, en el estado de Nuevo León, en caso de llegar a la presidencia, el alcalde de la entidad sacó la cara por las instalaciones de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex).

Horas después de que la candidata a la presidencia de la República por la colación “Fuerza y Corazón por México” diera a conocer su propuesta, el alcalde panista Cosme Leal se pronunció en las redes sociales para confrontar las declaraciones de la integrante de su partido. De igual forma, señaló a Gálvez Ruiz de querer sacar provecho electoral.

“Como alcalde de Cadereyta a mí no me tiembla la mano. Voy a defender nuestra refinería contra todos los políticos, independientemente del partido que sean, cuando estos quieran afectar la fuente de ingresos de miles de familias jimenences”, escribió Cosme Leal en su primer párrafo de la publicación realizada en su cuenta de Facebook.

El alcalde de Cadereyta respondió a Xóchitl Gálvez en redes sociales (Facebook/Cosme Leal)

Y es que en su gira por el estado de Nuevo León, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), ofreció cerrar la refinería de Cadereyta, así como la de Tampico, en la entidad federativa de Tamaulipas, por la contaminación que provocan en las urbes colindantes.

Incluso, durante su intervención, la aspirante al poder ejecutivo federal dirigió un mensaje al alcalde de la entidad, quien estuvo presente en el acto. En ese sentido recomendó a Cosme Leal no temer de la cancelación de la refinería.

“Pemex es una empresa muy importante para México, pero no es más importante que los pulmones de sus hijos (...) Señor alcalde, no tenga usted ningún temor. Todas las refinerías del mundo se van a cerrar tarde que temprano”, declaró ante los asistentes al acto proselitista que encabezó.

La candidata pidió al alcalde de Cadereyta no temer de la clausura de la refinería (Prensa/Xóchitl Gálvez)

A pesar de la aclaración que Xóchitl Gálvez intentó realizar durante su intervención, el alcalde de Cadereyta aseguró estar a favor de la modernización y la instalación de filtros en la industria a la que se refirieron. No obstante, se negó de manera contundente a la clausura de la refinería.

“Aunque a algunos les da miedo confrontar al gobernador por ser de su mismo partido, a mí no me tiembla la mano y lo he demostrado. No nos vamos a dejar ni del gobernador ni de ningún candidato que quiera usar el sustento de las familias jimenences para sacar provecho electoral. Estamos listos para defender nuestra refinería, tanto jurídicamente como con el uso de la fuerza pública si es necesario”, declaró en su red social el alcalde de la entidad.

*