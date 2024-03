8M: Influencer se ofrece a pagar multa y moto del hombre detenido tras agresión en la marcha feminista

La influencer busca ayudar al hombre detenido en marcha del 8M Foto: Twitter/azucaralejandra Foto: SSC

El pasado viernes 8 de marzo del 2024 se llevó a cabo en la Ciudad de México la marcha por el Día Internacional de la Mujer, donde cientos de miles de mujeres salieron a las calles para reclamar sus derechos y protestar en contra de la violencia de género.

Te puede interesar: Marcha 8M: esta es la conmovedora razón de que las mujeres usen el color morado para asistir a la manifestación

Las calles de la capital del país se llenaron de mujeres que marcharon para alzar la voz, pero el evento, como era de esperarse, no estuvo exento de controversia. Las redes sociales se llenaron de videos de la manifestación y resaltó uno de ellos que documentó una agresión.

En el video se puede ver a un hombre junto a su motocicleta tratando de abrirse paso en la marcha; por supuesto, las marchantes evitaron que el sujeto interrumpiera el contingente y lo invitaron a salir y buscar una ruta alterna.

Crédito: Jenifer Nava/Infobae

A pesar de esto, el hombre insistió, lo que provocó que las feministas empujaran su vehículo para que retrocediera. Una de las manifestantes dio un empujón en el hombre del sujeto, quien reaccionó de manera violenta lanzando un golpe que provocó, unos segundos después, una trifulca.

Te puede interesar: Día Internacional de la Mujer: frases para enviar por WhatsApp, Facebook e Instagram para conmemorar el 8M en México

El hombre fue detenido y su motocicleta fue pintada y dañada por las manifestantes. Como era de esperarse, el video provocó en redes sociales un debate entre los que defendieron la actitud del hombre y quienes criticaron la acción que calificaron como una provocación.

Azúcar Alejandra quiere ayudar económicamente al hombre

Azúcar Alejandra sigue buscando al hombre involucrado en agresión a feministas

Una influencer originaria de Guanajuato llamada Azúcar Alejandra desató en Twitter indignación entre las simpatizantes del movimiento feminista luego de que publicó sus deseos de ayudar económicamente al sujeto. En su cuenta de X escribió una serie de tuits:

Te puede interesar: Marcha 8M: Jorge Álvarez Máynez califica de “inadmisible” actos de violencia contra mujeres en Zacatecas |VIDEO

“Yo le pago al chico la multa, llego a México el martes”, escribió, “Busco al dueño de esta moto para pagarle los daños de la misma, el martes estaré en CDMX, ¿qué marca es la moto para que la meta en la agencia y me manden mensaje para yo autorizar la reparación”.

Hasta el momento, Azúcar Alejandra no ha corrido con suerte para comunicarse con el dueño de la moto, pero sí encontró sus redes sociales. “Yo me ofrezco a pagar la mitad de la moto (...) díganle que vea su bandeja de entrada en sus redes”.

“Ya encontré sus redes y las de su pareja, voy a CDMX y le ayudaré, a ver si ocupa una moto nueva, depende de lo que digan en el taller”, añadió la joven y pidió ayuda para contactar a algunos de sus familiares y agilizar la transacción.

(C4jimenez)

Las reacciones de las redes sociales ante el ofrecimiento de la joven

Aunque hubo algunos internautas que vieron con buenos ojos la acción de la influencer guanajuatense, hubo otros que criticaron el hecho. Las mujeres feministas argumentaron que lo que el hombre hizo fue provocar deliberadamente pese a saber que había rutas alternas para la marcha.

“¿Cometió un delito de alterar el orden público y aún así le vas a pagar? Él se lo buscó hay un letrero de NO hombres y él decidió meterse con su moto, habiendo tantas alternativas para que pasara”, “Yo trabajo con él y desde octubre hemos reportado sus acosos en la empresa y no hacen absolutamente nada”, “¿Defiendes al vato que se mete con una moto a una marcha y empieza a dar de golpes a las chavas? Es que no tiene sentido”, fueron algunos de los comentarios escritos en las redes sociales.