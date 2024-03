Grupo de feministas explica por qué comer animales es un acto patriarcal

La opinión de las jóvenes desató un debate Crédito: x: consumevegano

El término y la ideología feminista, en muchas ocasiones, se ha ligado, por parte de las mismas mujeres, a términos como anticolonialista, incluyente, antiracista, antidiscriminatorio y basado en la sororidad, pero es menos común que tenga una relación directa con el hecho de consumir únicamente alimentos de origen vegetal, lo que es llamado como veganismo.

Te puede interesar: AMLO pide que marcha del 8M sea pacífica y sin encapuchadas: “Hay que dar la cara”

Esta palabra hace referencia al hecho de no consumir alimentos de origen animal de ningún tipo, ni la carne hasta lo que puede otorgar cada especie sin necesidad de matarla, como es la leche, queso, crema, por mencionar algunos ejemplos.

Sin embargo, un grupo de mujeres identificadas como veganistas y feministas dieron sus motivos, dentro de las redes sociales, sobre el hecho de que comer alimentos de origen animal y principalmente consumir la carne del animal es un acto que va en contra de su ideología y lo calificaron como una acción completamente patriarcal.

El acto de consumir carne fue calificado como parte del patriarcado. (Cortesía Grupo Sonora Grill).

Cabe destacar que el canal de difusión en redes sociales comparte temas de veganismo y activismo en una correlación entre ambos, por lo que queda en claro que para ellas es un tema serio y no como algunos mencionaron en los comentarios diciendo que se trataba de una broma o de una parodia de alguna otra ideología.

Te puede interesar: 8M: SSC se compromete a cuidar a las manifestantes al no usar extintores con polvo tóxico

Dicho esto, cuáles son las razones por las que este grupo de feministas consideraron que comer carne es un acto patriarcal. Todo surgió a raíz de una pregunta que hizo una mujer que se declaró feminista, pero cuestionó el hecho de si era una “auténtica” si seguía consumiendo productos de origen animal.

Como respuesta fue que las titulares de este espacio explicaron que en efecto el ser carnívoro era una forma de apoyar al patriarcado. Pero cuál es el motivo. Resulta que es porque se denigra y se “viola” un cuerpo, lo que significa que se agrede un ser vivo y se asesina en contra de su voluntad, no sin antes sufrir violencia.

Las tres jóvenes explicaron el motivo por el que comer carne es apoyar al patriarcado Crédito: x: consumevegano

Esto fue las palabras que compartieron las feministas en el video publicado en las redes sociales:

Te puede interesar: Turistas españoles se ofenden y atacan a mexicano por contar historia sobre la conquista de México en Chiapas: “No me grabes”

“Básicamente porque ningún cuerpo además del tuyo te pertenece, es sobre el único que puedes decidir, y los cuerpos de nadie son para consumo tuyo, o de otras personas”, explicó una de las tres mujeres.

Su compañera continuó diciendo lo siguiente: “Exactamente, los animales al igual que las mujeres, vivimos oprimidos e hiperobjetivizados, por nuestro cuerpo, por nuestra condición de poder gestar, lo que hace que seamos vistas como utilitariamente para explotar nuestros cuerpos... especialmente al igual que a las hembras animales”, continuó con el discurso.

De acuerdo con el grupo de feministas, las mujeres y los animales viven oprimidos por el patriarcado. EFE/Erik S. Lesser

Grupo de feministas ligó el consumo de carne con el acoso sexual

No sólo el hecho de consumir carne está ligado con el acto de ser patriarcal, según las declaraciones de este grupo de feministas, sino que también el machismo, el acoso y abuso sexual que sufren las mujeres tiene una correlación con el ser carnívoros. Esto fue lo que comentaron:

“Y así como nuestros cuerpos no están hechos para el consumo de los hombres, para que te digan cosas en la calle (Acoso), que opinan qué puedes o no hacer (machismo) el cuerpo de los animales tampoco está para que nosotros lo consumamos... no queremos que nos toquen, violen o utilicen, tampoco queremos que a otras hembras las violen o las consuman”,