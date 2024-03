Scorpions cancela su presentación en el Vive Latino 2024: ¿Qué artista estará en su lugar?

La banda se bajó del cartel. (Ocesa / Scorpions)

A una semana se que se lleve a cabo el Vive Latino 2024, Scorpions, una de las bandas más importantes del cartel, acaba de anunciar que finalmente no estará presente en el festival.

Te puede interesar: Vive Latino presenta por primera vez escenarios gemelos; estos son los horarios

La noticia ha sumergido en decepción a muchos de sus asiduos fanáticos que esperaban ver tocar a la banda en los escenarios del Vive Latino 2024. Asimismo, otras personas que acudirían al festival específicamente para ver Scorpions, también manifestaron su tristeza, como se puede leer en diversas publicaciones en redes sociales.

La decisión proviene directamente de la banda de rock metal y no precisamente de los organizadores del Vive Latino. Con mucha tristeza el vocalista de Scorpions, Klaus Meine, emitió un comunicado en donde explica las razones por las que su show estará ausente entre la oferta del festival.

La banda alemana Scorpions durante el concierto que han ofrecido esta noche en el Icónica Fest de Sevilla, que se desarrolla estos días en Plaza de España. EFE/ Raúl Caro.

“Queridos fans mexicanos, sabiendo que algunos de nuestros fans más fanáticos y asombrosos viven en México, es con el corazón pesado que tengo que informarles que Scorpions no se presentará en el Festival Vive Latino el 16 de marzo de 2024 en la Ciudad de México”, comienza el comunicado.

Te puede interesar: Vive Latino 2024: estos son los HORARIOS oficiales por día y escenarios

El vocalista de la banda de metal continuó su sentido comunicado, explicando que las razones son totalmente prioritarias a su salud y no por el disgusto de venir al nuestro país.

“La razón por la que hemos tenido que cancelar es porque recientemente me sometí a una compleja cirugía de espalda, y mis médicos esperaban que estuviera mejor y de pie a tiempo para el show”, continúo.

El comunicado de la banda. (Instagram)

A pesar de que está seguro de que su rehabilitación va por buen camino, es por recomendación del médico que no se someta al show pactado para el próximo sábado 16 de marzo en la Ciudad de México.

Te puede interesar: Vive Latino: revelan primeros horarios por día y escenario de las presentaciones de los artistas

“Estoy progresando bien con mi rehabilitación, pero desafortunadamente, no me he recuperado como se esperaba y después de hablar con mi equipo médico, se me aconseja que un vuelo de 12 horas y actuar a 2 mil metros de altura es un gran desafío para cualquiera y no estoy lo suficientemente bien para viajar y darles el show que todos se merecen”, confesó.

La banda, y su vocalista, lamentaron que la situación haya derivado en un final así, pero dejaron en claro que aman a los mexicanos y que están agradecidos por su lealtad.

Billy Idol estará en el Vive Latino 2024

Billy Idol se suma al cartel del Vive Latino 2024. (Instagram)

Como sucede cada vez que un artista cancela una presentación en un festiva, los promotores y organizadores rápidamente se mueven para suplir el lugar y tratar de suavizar el golpe para sus fanáticos.

A través de sus redes sociales, anunciaron que Billy Idol se sumará al cartel del festival tomando el hueco que Scorpions dejó vacío por tan sólo unos cuantos minutos.

“¡La leyenda, el ícono del punk rock! ¡Billy Idol llega al Vive Latino 2024! Una explosión de pura energía rebelde se acerca... “, informó el festival.

Según la app oficial del festival Billy Idol se presentará el sábado 16 de marzo a las 8:05 de la noche en el escenario Amazon Music Stage.