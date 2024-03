Roberto Palazuelos felicita a las mujeres por Día de la Mujer; lo tunden en redes: “Felicidades a mí por amarlas y respetarlas”

Usuarios criticaron al candidato de Movimiento Ciudadano. (Captura: X)

Roberto Palazuelos secuestró las redes sociales en el día más equivocado. Durante el transcurso de hoy 8 de Marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el ahora candidato, bajo el cobijo de Movimiento Ciudadano, se quiso sumar a los homenajes.

Palazuelos quien, con anterioridad, se habría dedicado al mundo del espectáculo en telenovelas, programas de telerrealidad e incluso una especie de reality serie documental, protagonizada por él mismo, ahora busca hacer una carrera política.

Con la bandera del partido político Movimiento Ciudadano, el “Diamante Negro”, que sufrió de grandes pérdidas en su casa durante el pasado huracán en Acapulco en el 2023, ahora busca convertirse en alcalde del municipio Benito Juárez ubicado en el estado de Quintana Roo.

Por tanto, como ese estatus de figura pública dentro del mundo del espectáculo y también como ahora virtual candidato político, es que buscó sumarse a las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, este viernes 8 de marzo, con resultados que muchos llaman en redes como “terribles”.

En un ambiente perteneciente al estado de Quintana Roo y con una camisa formal blanca, pero con el logo de Movimiento Ciudadano, es que el candidato se posicionó frente a la cámara para enviar un mensaje a todas las mujeres “en su día”.

“Buenos días, en el Día de la Mujer, quiero felicitarlas a todas por su incansable lucha, por luchar por sus derechos, por todos sus logros y porque ustedes son la otra mitad del cielo. Que Dios bendiga a las mujeres, de todo corazón, aquí está su aliado, su siempre aliado, Roberto Palazuelos”, dijo en el breve video.

Lo tunden en redes

Usuarios respondieron con memes. (Captura: X)

Desde luego las redes sociales estallaron ante varios puntos encontrados en el video. El primero y más importante centro de críticas fue que Palazuelos decidió “felicitar” a las mujeres cuando ya ha quedado claro desde hace mucho que en el 8 de marzo, no de felicita a las mujeres.

“Ay, no. Como cuando no entiendes nada. En el Día de la Mujer NO se felicita”, “Que no tenga en su equipo o no pueda contratar a alguien con 3 dedos de frente? No lo entiendo”, “Ejemplo de la importancia de hacer cerebro y no sólo dinero”, “¿Nadie le explicó que el día de la mujer no se celebra? No es el día del niño, el día de la mujer se conmemora”, dijeron algunos comentarios.

Usuarios respondieron con memes. (Captura: X)

Otra persona compartió su video y añadió una frase sarcástica que causó eco y algunos memes: “Felicidades a las mujeres en su día, pero felicidades también a mi por amarlas y respetarlas”.

“Que se puede esperar de un candidato que felicita por el día de la mujer”, “Nunca más adecuado el mote de Payazuelos”, “Cada día caen más bajo”, “Faltaba más que este misógino felicitará a las mujeres…. Donde vamos a parar” o “Felicidades por todos sus logros a pesar de ser mujeres”, fueron otros comentarios.