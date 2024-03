Natalia Téllez y Paola Rojas discuten en Netas Divinas por el video íntimo de Kim Kardashian

Natalia Téllez evidenció su molestia cuando Paola Rojas intentó poner un tema sobre feminismo sobre la mesa (YouTube Unicable)

Natalia Téllez y Paola Rojas debatieron en Netas Divinas por sus puntos de vista en contra sobre el patriarcado y cómo esto influyó en que el video de Kim Kardashian fuera aplaudido por los hombres, pues mientras una defendía que sí es culpa del sistema opresor, la otra aseguró que no se le puede echar toda la culpa a los hombres.

Fue durante la más reciente transmisión de Netas Divinas, donde estuvo como invitada Olimpia Coral Melo, activista que lucha contra la violencia digital y por quien inició la Ley Olimpia, que discutieron sobre las nuevas formas en que el machismo orilla a las mujeres a vender su cuerpo a través de redes sociales, a “prostituirse” sin que se den cuenta de que lo hacen.

Olimpia señaló que las mujeres que se desnudan sólo reciben aprobación cuando lo hacen hipersexualizándose, vendiendo su imagen y apegándose a los cánones de belleza, esto con la idea de que se están beneficiando a partir de empoderarse recibiendo dinero por esto; sin embargo, la activista considera que quienes realmente ganan de esto son las personas que obtienen ganancias (como el dueño de OnlyFans) y quienes consumen el producto, que mayormente son hombres.

La invitada de la semana fue Olimpia por ser el Día Internacional de la Mujer (Instagram/@netasdivinastv)

A partir de esto, Paola Rojas mencionó que el caso de Kim Kardashian podría ser un caso aparte, pues ella tuvo éxito a partir del video íntimo que circula en internet, pues a partir de que esas imágenes se hicieron virales, se hizo famosa.

“Si a ella le pasó, esta sociedad global no la canceló; la chava con mucho trabajo, muchísimo esfuerzo, no me puedo imaginar ni cuanto para tener esa cintura... pero, al final, hoy, es jefa, es de alguna manera ícono, ¿qué les dice ese caso en particular? Yo creo que refleja que de alguna manera, si alguien propicia que una mujer quede cancelada, quede vetada porque fue exhibida sexualmente... no (pasa)”, dijo la periodista.

Inmediatamente Natalia se mostró en contra del argumento de su compañera, pues señaló que eso es de lo que hablaba Olimpia, que las mujeres no deben recibir atención sólo cuando se hipersexualizan. Además, es un caso muy particular, pues Kim ya era una socialité.

Téllez en repetidas ocasiones cuestionó a su compañera para entenderla, pero sólo se enojaba más (YouTube Unicable)

“Hablar de Kim Kardashian es un caso tan específico, tan privilegiado. La sociedad no va a cancelar a Kim Kardashian, el patriarcado va a cancelar a la chava astronauta que ha tenido que partirse la madre para tener así (poco) de notoriedad en el mundo cuando es una científica”, respondió Téllez molesta.

A lo que Paola sentención que no se puede acusar al patriarcado de este tipo de situaciones, pues también se debe considerar que hay poco interés en la ciencia.

“No sé si necesariamente es el patriarcado o es el poco interés por la ciencia en general. Tampoco le echemos toda la culpa al patriarcado, hay poco interés científico en general, eso tampoco es tema de género”

Olimpia logró explicar que cada una tenía motivos para pensar diferentes y no por ello debían discutir, sino que era mejor sumar sus puntos (YouTube Unicable)

Natalia explicó que no está de acuerdo con el punto de vista de Rojas porque Kim Kardashian es la persona que sería el ejemplo ideal para entender cómo una mujer es exitosa si es que le da al sistema patriarcal lo que quiera, no lo que ella desea.

La periodista respondió que ella no estaba en contra de lo que Téllez decía, sino que intentaba hablar de un tema diferente. Tanto Daniela Magún como Galilea Montijo intentaron entender el punto de Paola, pero no lo lograron.

Al final, Olimpia logró calmar los ánimos ya que mencionó que la mejor forma de relacionar todos los puntos es darse cuenta de que, por el mismo sistema, cada mujer piensa diferente y toma las experiencias de formas diversas.