Galilea Montijo rompe en llanto EN VIVO; conductoras de ‘Hoy’ se posicionan contra la violencia machista por el 8M

(Captura programa Hoy)

Este viernes 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las conductoras de ‘Hoy’ abrieron un espacio para compartir sus opiniones sobre SER MUJER. Galilea Montijo rompió en llanto al hablar sobre su maternidad, Tania Rincón pidió sororidad y Andrea Legarreta arremetió contra quienes critican a otras por su estilo de vida y aspecto físico.

Galilea Montijo abrazó su maternidad

La conductora comenzó por exponer lo más hermoso de ser mujer, su maternidad. Actualmente es madre de un niño de 12 años de edad llamado Mateo y se encuentra en búsqueda de un segundo integrante a su familia.

Te puede interesar: ¿No te diste cuenta? Estas canciones son machistas y quizá no lo sabías

“Haber tenido la oportunidad de dar a luz, de saber lo que es ese amor eterno, profundo, fuerte... es que me da mucho sentimiento pensar en mi chiquillo; y eso, saber que en los momentos más dolorosos en tu vida, agarrarte de ese amor que tienes por ese ser que trajiste, es maravilloso”, declaró entre lágrimas.

Día Internacional de la Mujer. (Foto: Jovani Pérez)

Asimismo, agradeció a todas las mujeres que en épocas pasadas han luchado en contra del machismo y todas aquellas que siguen luchando día a día por garantizar los derechos de todas:

Te puede interesar: Día Internacional de la Mujer: frases para enviar por WhatsApp, Facebook e Instagram para conmemorar el 8M en México

“La lucha de tantas mujeres, de décadas atrás que lucharon, que sigan luchando y que seguirán luchando, espero que no por muchos años, solamente me queda agradecerle a la vida que me haya permitido ser mujer y estoy orgullosa de venir de mujeres trabajadoras, que sufrieron mucho”.

Tania Rincón pidió sororidad

La conductora hizo un llamado para que ninguna mujer señale a otra por su estilo de vida y en su lugar se impulsen todas a perseguir sus sueños.

Alternativas viales por la marcha del Día Internacional de la Mujer Foto Infobae Jovany Pérez / Infobae México

“Existen mujeres machistas que de pronto juzgamos a otras mamás que salen a trabajar, que tienen que dejar a sus hijos en una guardería, que llegan en noche y solo llegan a darle un beso en la frente a sus hijos (...) tendemos a señalarlas y criticarlas”, declaró.

Te puede interesar: ¿Cuál es la historia de la Glorieta de las mujeres que luchan, monumento ícono hoy 8M en CDMX?

También agradeció que actualmente muchas mujeres pueden ser madres sin olvidar sus metas personales como ella, pues es una madre soltera de dos niños considerada como una de las presentadoras más exitosas de la televisión mexicana.

“Nuestra realidad es otra, que los tiempos han cambiado. Ahora tenemos la fortuna y la posibilidad de salir a buscar un sustento, a realizarnos profesionalmente, a buscar una carrera, forjarnos un propio destino sin necesidad de estar dependiendo de un hombre”, dijo.

(Instagram: @andrealegarreta)

Andrea Legarreta exigió empatía

La conductora dejó entrever que los comentarios negativos que ha recibido en los últimos meses por su separación de Erik Rubín y su supuesta relación con una persona de Televisa, la han afectado considerablemente. Y es que hizo un llamado a la empatía:

“A través de las redes yo he notado que la mayor agresión es entre mujeres, diciendo cosas horribles de nuestras familias, de nuestro físico, de nuestra historia. Invitar incluso a las editoras de estas revistas que publican en redes, que si de pronto si tienes en tu portada a una mujer que se abrió a hablar de su vida y que se ves que esta lleno de comentarios horribles, te dediques a censurar, no se puede normalizar”.