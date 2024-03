“Fue una medida unilateral”, afirma AMLO y la SRE por pedir visas de Canadá a mexicanos

AMLO lamenta que Canadá pida visas a mexicanos (Jesús Avilés/Infobae México)

La mañana de este viernes 8 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), abordó el tema de las visas de orden obligatorio en Canadá, las cuales se solicitan a los mexicanos dese el pasado viernes 29 de febrero. Al respecto, desde la ciudad de Morelia, lamentó que la medida se haya tomado de manera unilateral, al tiempo de aclarar para quiénes aplica y si afectará o no a los que acuden a dicha nación para trabajar.

Desde el estado de Michoacán, el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) enmarcó que la solicitud de visas se estableció para aquellos que piden asilo mas no para los que viajan con el fin de realizar labores. Cabe destacar que entre ambas naciones hay acuerdos que permiten a los connacionales dedicarse a la agricultura u otros rubros por ciertas temporadas.

“Hay que aclarar que las visas que se establecen para viajar a Canadá solo tienen aplicación en el caso de quienes solicitan asilo, no para el caso de los que van a trabajar(...) porque hay programas con Canadá, lo saben en Michoacán y en otra parte del país, periódicamente van a trabajar, regresan, ese programa se mantiene igual, sin ningún problema”.

El presidente insistió en que se trató de una decisión unilateral Foto Gobierno de México

En el caso de aquellos mexicanos que ya hayan viajado a Canadá o que además hayan estado en Estados Unidos en los últimos años, tampoco será necesaria la visa; no obstante, el mandatario de origen tabasqueño remarcó que si bien este tema se delimitó, al final fue una medida tomada solo por las autoridades canadienses sin haber llegado antes a un acuerdo con el Gobierno de México, motivo por el que afirmó que la petición del documento se da a meses de llevarse a cabo las elecciones tanto en el país como en Estados Unidos.

“No estamos de acuerdo, además no fue el mejor tiempo. Establecen esta medida al inicio de las campañas en México cuando pudieron esperar para no generar especulaciones y que no se aprovechen quienes están en contra de la transformación”, dijo tras afirmar que Canadá estuvo presionado por grupos conservadores que están en contra de la migración.

AMLO pidió al ministro Justin Trudeau reconsiderar la decisión Crédito: Cuartoscuro

SRE da su postura

Debido a que la conferencia de prensa conocida como La Mañanera se dio en el marco del Día Internacional de la Mujer, el mandatario estuvo acompañado de su gabinete compuesto por féminas entre las que se encontraba la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena a quien se le pidió aclarar más el tema de las visas pedidas por Canadá.

Bajo esa tónica, la funcionaria pública secundó al presidente en torno a que la visa se pidió debido a una problemática por solicitudes de asilo, pues mientras en 2021 fueron tres mil personas, en los últimos años la cifra ascendió a 21 mil peticiones de este tipo.

“Cada 7 solicitantes de asilo le cuesta a Canadá 100 millones de dólares porque les dan todo y tardan 2 o 3 años en procesar la solicitud y dichas personas no pueden volver a México, tienen que quedarse allá. Ese fue un poco el detonante”.

La canciller explicó el motivo por el que se piden las visas

Luego de dar esa explicación, la canciller recordó que ambos gobiernos habían tomado la esición de abordar el tema, pero al final se trató de una decision unilateral que también lamentó tal como lo había hecho ya el presidente de la República. A pesar de lo anterior, López Obrador insistió en que no hay una fecha para la realización de la cumbre de los tres países del norte, tanto por las elecciones en México y Estados Unidos, como porque es probable que a él ya no le de tiempo de asistir en representación del país.

“Yo creo que ya no me va a correspoonder asistir a la reunión de paises de América del Norte, pero quien me sustituya seguramente que va a asistir porque necesitamos mantener nuestras relaciones económicas, comerciales con Canadá y Estados Unidos y ahora México está en una situacion muy favorable”, remató.