“Es inconcebible”: analista de la UNAM señala que no se ha avanzado en caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO, 06MARZO2024.- Personas allegadas a familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" utilizaron una camioneta de la CFE como ariete para derribar la puerta de Palacio Nacional, ubicada por el lado de Moneda. Los normalistas intentaron ingresar al inmueble pero fueron contenidos por la Policía Militar. La acción es parte de la jornada de lucha por el esclarecimiento de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, ya que ellos señalan que los expedientes que tiene el ejército sobre este caso no se los han facilitado, esto a pesar de la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quién se había comprometido a facilitar su acceso. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su conferencia de prensa, alrededor de las 9:00 de la mañana este miércoles 6 de marzo, decenas de presuntos normalistas encapuchados, usaron una camioneta blanca con logo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para romper la puerta una de las puertas del recinto, la cual se localiza en las inmediaciones del Zócalo capitalino en la Ciudad de Méxcico (CDMX) en la calle Moneda.

La violenta agresión contra la puerta fue debido a que los protestantes demandaron, entre otras cosas, una reunión con el político tabasqueño. Los presuntos normalistas buscaron después ingresar al Salón de Tesorería, pero fueorn detenidos por militares todavía cuando se encontraban afuera den Palacio Nacional.

Infobae México buscó la opinión del analista político, el doctor Javier Oliva Posada, quien también es profesor Titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública (Ciencia Política); Maestría en Estudios Latinoamericanos; Doctor en Ciencia Política, todos obtenidos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Residencia postdoctoral en Sciences Politiques, en París.

“Es inconcebible, no puede ser a que a estas alturas se pueda atacar al Palacio Nacional de esa forma, nunca antes se había llegado a usar un camión como ariete para destrozar una puerta histórica. Por supuesto que es el símbolo de mayor poder en México. No es que no se hayan dado otros ataques vandálicos al Palacio Nacional pero es un mensaje directo muy violento”, consideró.

Imagen que muestra un graffiti, una puerta dañada y una pegatina que dice "Nos faltan 43" que se encuentra debajo de una ventana rota, luego de que un grupo que protestaba por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa en 2014, intentó entrar por la fuerza al Palacio Nacional para protestar contra la falta de resultados del Gobierno, en Ciudad de México. 6 de marzo de 2024. REUTERS/Gustavo Graf

Entre los múltiples golpes de estado y revueltas en los siglos XVIII, XIX y en el siglo XX se han llevado a cabo diversas agresiones al Palacio Nacional.

Hubo un gran tumulto de la Ciudad de México de 1692, cuando ciudadanos protestaron en contra de las autoridades virreinales y quemaron el inmueble que tenía una cárcel a un costado, por lo que fue reconstruidal por órdenes del virrey Gaspar de Sandoval.

Durante el levantamiento encabezado por Valentín Gómez Farías, atacó con cañones el Palacio Nacional el 15 de julio de 1840, incluso existe una litografía de la época que lo inmortaliza.

Hubo un ataque a balazos durante la Decena Trágica en febrero de 1913, cuando los generales Félix Díaz y Bernardo Reyes se sublevaron en contra del gobierno de Francisco I. Madero e intentaron tomar Palacio Nacional, sin embargo todo fue restaurado.

El 10 de abril de 1944, el presidente Manuel Ávila Camacho sufrió un atentado dentro del Palacio Nacional por parte del teniente José Antonio de la Lama y Rojas. El mandatario resultó ileso y detuvieron a su atacante, quien fue encontrado posteriormente muerto en su celda.

Manifestantes encapuchados vandalizan una de las puertas del Palacio Nacional este miércoles, en Ciudad de México (México). EFE/ Madla Hartz

Durante el movimiento estudiantil de 1968, los estudiantes pegaron carteles contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en su fachada; a partir de ese momento fue que se empezaron a poner las vallas metálicas en monumentos y áreas simbólicas de la ciudad pára protegerlas de actros vandálicos.

El 1 de mayo de 1984, un hombre lanzó dos bombas Molotov, una contra la puerta Mariana y otra contra el balcón presidencial, donde se hallaba el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, presenciando el desfile obrero. El acto dejó varias personas heridas, ninguna de gravedad.

El 9 de noviembre de 2014, normalistas de Ayotzinapa prendieron fuego a la Puerta Mariana de Palacio Nacional y pintaron con aerosol el recinto. Dichos actos requirieron que después se hicieron obras de restauración, las cuales estuvieron a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Respecto a la pregunta si considera que desde que inicio de sexenio se ha avanzado en resolver el caso, el analista político respondió:

“Evidentemente no, esto lo vemos con el retiro de Alejando Encinas. No hay ni una prueba palpable, las versiones que se han dado de delincuentes no pueden ser tomadas como pruebas fehacientes, tiene que haber pruebas y no las hay, ¿dónde están los culpables?

Una de las principales disputas fue que se señaló a los policías, incluso a militares de presuntamente estar involucrados, versión que coincidió con lo que dijeron los jóvenes que llegaron a un hospital privado (páginas 112, 113).

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. (México). EFE/ Isaac Esquivel

ACTOS DE PROVOCACIÓN: AMLO

Por su parte, el presidente López Obrador dijo que lo ocurrido en Palacio Nacional fue un “vulgar acto de provocación” por parte de los normalistas.

Aseguró que es de llamar la atención que los normalistas llegaron a la Ciudad de México hace casi una semana y desde entonces comenzaron con “actos de provocación”.

“Se ponen en frente de Palacio y de repente antier llegan como seis camiones más y a querer entrar por la fuerza para dar nota a los medios que están al servicio del conservadurismo, de la mafia del poder económica y política que no quiere que continúe la transformación”, aseguró el presidente.

López Obrador consideró que la demanda de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa es muy justa, pero advirtió que “se han montado” en este caso grupos de derecha conservadores y partidos están en contra de la transformación.

No obstante, recordó que se está trabajando en la localización de los jóvenes desaparecidos aunque haya intereses “preocupados por que se conozca la verdad”.

Recordó que sí se reunirá con los padres y madres de los normalistas, aunque dijo que preferiría que sus abogados no estén presentes en dicho encuentro y que se prevé se realice en abril próximo.

“Necesitamos ponernos de acuerdo con los padres, yo quiero hablar con ellos. No me dan confianza los intermediarios por que tengo pruebas de que por un lado cuando desaparecieron los jóvenes se detuvo a responsables y estos mismos defensores de los padres promovieron un juicio para liberarlos a los que habían participado argumentando que habían hablado porque los habían torturado”, expuso el mandatario federal.

El Centro Prodh emitió un pronunciamiento luego del portazo en Palacio Nacional con el cual rechazó que los padres y madres de los normalistas estén siendo manipulados y acusó, en cambio, que hay un intento gubernamental por dividir a las familias y una negativa militar por entregar documentos.