Conferencia de la Verdad de Xóchitl Gálvez: estos fueron los temas más relevantes hoy 8 de marzo | EN VIVO

Xóchitl Gálvez critica deslices de AMLO sobre feminismo: “Creo que es un machito”

La candidata presidencial de la oposición fue cuestionada sobre las veces en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado declaraciones o actos que se consideren en contra de las mujeres y el feminismo, a lo que respondió afirmando que lo considera “un machito” por no tener disposición para aprender sobre el tema y no volver a cometer una falta.

“Yo soy una ingeniera que le entiende más , siempre ha sido absoluta a y total, mi disposición a que me corrijan, uno no maneja todos los conceptos con la precisión que lo hacen los feministas, en ese sentido creo que el presidente tiene cero disposición de aprender porque lo hace una y otra vez.

”Creo que es un machito, creo que se siente superior a las mujeres, no nos ve de tu a tu, a el le gustan las mujeres que lo obedezcan, esa es la cultura del patriarcado, es la verdad, es contra lo que estamos peleando con hombres como el presidente que no le dan su valor a las mujeres y también hay mujeres que se dejan, yo creo que también ellas no deberían de asumir ese papel de floreros, porque hubo varias que inclusive así las nombraron porque parece que no tenían ninguna decisión y no estoy tratando de ofender a ninguna mujer todas son valiosas pero creo que nosotras tenemos que tener la capacidad de decir: eso no. Por ejemplo yo le dije a Vicente Fox: “no estoy de acuerdo con el desafuero de López Obrador””, afirmó.