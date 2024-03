¡Quiúbole con la Visa! Yordi Rosado pierde vuelo a Canadá y hace VIDEO sobre su triste caso

A través de un video que compartió en redes sociales, Yordi Rosado contó su caso con la intención de ayudar a otras personas. Foto: @yordirosadooficial

Yordi Rosado se quedó con las maletas hechas en el aeropuerto de la Ciudad de México, debido a que no pudo cumplir con los nuevos requisitos solicitados por el gobierno canadiense para mexicanos que deseen ingresar al país, entre ellos, contar con ETA (autorización electrónica de viaje, por sus siglas en inglés) vigente. El 29 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó las nuevas medidas impuestas por el país del norte, que forman parte de nuevas políticas de control migratorio.

Mediante un video que subió a sus redes sociales, Yordi contó su caso con la intención de ayudar al mayor número de personas que, al igual que él, tenían viajes planeados, previo al anuncio del gobierno canadiense.

El conductor comienza su video explicando que había agendado un viaje con amigos a Canadá y que, al enterarse del anuncio, solicitó una nueva ETA: “Yo volaba hoy a Vancouver, en la madrugada (6 de marzo). Yo acababa de cambiar mi pasaporte porque se habían acabado las hojas. Ya tenía ETA previamente. Volví a sacar una ETA más, el 28, un día antes de que hicieran los cambios el gobierno canadiense”.

Explica que hizo la solicitud al mismo tiempo que dos amigos que lo acompañarían, pero que él no tuvo una respuesta inmediata a su proceso: “Como sé que es aleatorio y que no a todo el mundo le llega al mismo tiempo, me esperé. Dos días, tres días... Se acercaba el día de hoy, el día que viajaba. Resulta que un día antes no había llegado la ETA”. Contó que, en su desesperación, hizo más solicitudes y buscó formar alternas de obtener el visado; sin embargo, nada funcionó, razón por la que tomó la decisión de asistir a la Embajada sin cita.

Nadie atendió a Yordi en la Embajada de Canadá

Pese a que era consciente de que no sería atendido sin una reservación, Yordi fue, aunque no lo dejaron pasar. Indicó que recibió información sobre un mail especial para emergencias de carácter migratorio.

No obstante, Rosado explicó que ni siquiera a través de este mail pudo obtener respuesta, por lo que decidió hacer caso a otras personas y presentarse en el aeropuerto con los comprobantes de solicitud de su ETA, su Visa americana e incluso un carnet. Al llegar a un punto de salida de Aeroméxico, contó que lo primero que le preguntaron era si su ETA estaba actualizada, a lo que respondió que no, pero que tenía una ETA tramitada previamente y su Visa americana. No obstante, al verificar en el sistema, el conductor fue informado de que no podía ingresar al país.

Luego de perder el vuelo, Yordi consideró necesario contar su testimonio para resolver dudas y que, a diferencia de él, otras personas no pierdan tiempo y dinero al intentar viajar a Canadá. “Sé que hay muchas dudas y yo estuve en la embajada corriendo como loco. Si les puedo pasar un poco de información que a alguien le ayude, le sume y le ahorre la ida al aeropuerto, se los quería platicar”.

Su video acumuló decenas de comentarios de personas que le agradecían por contar su historia. Muchos internautas escribieron para comunicarle que también perdieron vuelos y paquetes turísticos debido a las nuevas medidas.