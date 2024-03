Mayela Laguna denuncia a hospital por dar información de su hijo Apolo a la familia Pinal

Mayela Laguna acusó al hospital donde estuvo su hijo por presuntamente no haber pedido su permiso para difundir datos de Apolo (Instagram/@luisenriquegp)

Mayela Laguna inició un nuevo proceso legal por su hijo Apolo, ahora en contra del hospital donde estuvo internado el menor. La denuncia fue presentada ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Este recurso lo inició Mayela ya que el hospital presuntamente le dio información privada de Apolo a alguien de la familia de Luis Enrique Guzmán, luego estos datos fueron publicados en diferentes medios, exponiendo al niño, todo esto sin autorización de ella, su madre.

La expareja de Luis Enrique acusó que el directora del nosocomio supuestamente firmó un informe médico de lo que había pasado con el menor, este documento se lo habría dado a María Efigenia Ramos Maldonado, quien es la asistente de Silvia Pinal.

Según la denuncia de Mayela, presuntamente fue Efigenia quien obtuvo información del menor a través del director del hospital (Foto: Instagram de Enrique Guzmán)

“En este informe se detalla el tipo de sangre, nombre, edad, dirección, historial clínico general y demás datos”, explicó Addis Tuñón en De Primera Mano.

Mayela, siendo la madre de Apolo, fue quien firmó como responsable del niño, por lo que todo lo que concierne con el menor tuvo que ser consultado con ella; sin embargo, presuntamente no fue así con este informe médico.

Aunado a esto, en su denuncia explica que, además de que ella no dio permiso para que la información médica de su hijo fuera compartida, el hospital no tenía por qué darle estos datos a Efigenia, quien no tiene ningún lazo con Apolo.

Mayela señaló que se enteró de la difusión de la información de su hijo cuando lo vio en notas de diferentes medios (Captura de pantalla/YouTube Silvia Olmedo)

Cabe mencionar que el hospital presuntamente habría violado la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y a su propio aviso de privacidad, donde se menciona que no se realizarán transferencia de datos personales, a menos de que no se requiera consentimiento de los titulares.

Mayela acusó que se dio cuenta de que alguien más tenía el informe médico de su hijo cuando se hizo público en medios. Por esto, también acusó a Efigenia de presuntamente difundir información privada del menor.

La prueba de ADN se detuvo por culpa de Luis Enrique Guzmán

Pese a que Luis Enrique acusó que por culpa de Mayela no se podía seguir con el proceso de la prueba de paternidad, pues internó a Apolo el día en que se tenían que hacer los dos el examen de ADN, Laguna acusó que en realidad esto se debería al supuesto padre de su hijo.

Apolo actualmente se encuentra en casa y ya es posible realizarle la prueba de ADN, pero antes deben de tener un certificado médico que lo confirme (Instagram//@luisenriquegp)

Según acusó Mayela para De Primera Mano, el hijo de Silvia Pinal no ha pagado las cuentas del hospital donde estaba el niño, motivo por el que hasta hoy no cuenta con el documento con el que se avala que Apolo ya puede acudir a su prueba.

Esto a ocasionado retrasos, pero el proceso sigue en pie y todos deberán de estar de cumplir con su parte de la prueba.

Antes, Luis Enrique había acusado a Mayela de provocar que el proceso se detuviera pues, según dijo, su expareja creó una estrategia para que Apolo no fuera a la prueba, incluso dio a entender que Laguna podía estar mintiendo con tal de evitar el examen.

Laguna desmintió las acusaciones del supuesto padre de su hijo y ahora espera que pague las cuentas del hospital para que el proceso continúe (Foto: IG @laguzmanmx)

“Es exactamente lo que hizo, quiere saltarse la prueba, ella dice que quiere que se haga la prueba, pues aquí estamos para hacer la prueba. (Fue una estrategia la hospitalización) para que no se hiciera la prueba”, dijo el hermano de Alejandra Guzmán cuando acudió a hacerse la prueba.

Asimismo, enfatizó que Mayela habría estado engañando a toda su familia para obtener cosas de ellos. Estos supuestos engaños habría comenzado con el nacimiento de Apolo.