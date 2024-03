Las mejores películas en Netflix en México hoy

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Netflix, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Las producciones más populares para ver de Netflix México

1. El astronauta

Durante una misión de investigación, un astronauta descubre que su matrimonio está en problemas, Por suerte, cuenta con la ayuda de una misteriosa criatura escondida en su nave.

2. El hubiera sí existe

Elisa se ha convertido en un chica tímida, conservadora, dedicada a su empleo y evitando tener vida social. Entre su familia y su trabajo, la única persona con la que convive en su rutina es Carlos, a quien podría considerar su mejor amigo. Un día Elisa es visitada por su yo del futuro, quien le explica que el camino para retomar su vida y encontrar la felicidad es perder el miedo en el trabajo y dejarse encontrar por el amor.

3. Código 8 (Parte 2)

Una chica que lucha por buscar justicia para su hermano asesinado por policías corruptos. Ella solicita la ayuda de un ex convicto y su ex pareja, pero deben enfrentar a un sargento de policía muy respetado y bien protegido.

4. El Grinch

Cada año, en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad. Para ello, decide hacerse pasar por Santa Claus en Nochebuena, haciéndose con un reno muy peculiar para tirar de su trineo. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Santa Claus durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre. Sin embargo, a medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con las del Grinch, mucho más perversas. ¿Logrará Cindy-Lou cumplir su deseo de conocer a Santa Claus? ¿Conseguirá el Grinch poner fin al jolgorio navideño de los Quién de una vez por todas?

5. Ruega por nosotros

Se centra en un periodista caído en desgracia que descubre una serie de aparentes milagros acaecidos en un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, aplicándolos para devolver su carrera al estrellato. Lo que desconoce es que estos milagros esconden una cara mucho más oscura de lo que él cree.

6. Gru 3. Mi villano favorito

A Gru lo han despedido. Se ha quedado sin trabajo porque ha dejado escapar al supervillano Balthazar Bratt, estrella infantil de los años 80 que con la llegada de la pubertad lo perdió todo y ha estado creando el caos en todo el planeta. Además, Gru va a conocer a su hermano gemelo Dru y tendrá que decidir si está listo para continuar la tradición familiar de dedicarse al crimen y unirse al para llevar a cabo un último golpe. Aunque ha dejado esa vida atrás ¿volverá a convertirse Gru en un villano?

7. Bailarina

Ok Ju solía trabajar como guardaespaldas. Destaca en actividades físicas como las artes marciales, la lucha con espadas, la puntería y la conducción de motos. Ok Ju es amiga de Min Hee, que es bailarina. Min Hee le pide a Ok Ju un favor. Quiere que Ok Ju se vengue de Pro Choi. Ok Ju pronto arriesga su vida por Min Hee.

8. Como si fuera la primera vez

Diego (Vadhir Derbez) es un biólogo marino comprometido con su trabajo hasta que su carrera lo lleva a República Dominicana, donde conoce a Luci (Ximena Romo). A pesar de la clara atracción que hay entre ambos desde el principio, al día siguiente Luci no lo recuerda, porque años atrás tuvo un accidente automovilístico y desde entonces, cada noche su memoria se borra. Convencido de que es la mujer de sus sueños, Diego está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar el corazón de Luci, incluso si eso implica tener que encontrar cada día una nueva manera para conquistarla a ella y a su sobreprotectora familia. Versión mexicana de '50 First Dates', película de 2004 dirigida por Peter Segal con Adam Sandler y Drew Barrymore.

9. Mea Culpa

Después de aceptar el caso de un artista acusado de asesinato, una abogada defensora se ve forzada a elegir entre su familia, el deber y sus instintos más básicos.

10. Code 8

En Lincoln City algunos habitantes tienen habilidades extraordinarias. La mayoría vive por debajo del umbral de la pobreza, bajo la estrecha vigilancia de una fuerza policial fuertemente militarizada. Connor, un trabajador de la construcción con poderes, se une a una banda criminal para ayudar a su madre enferma. (Basada en el cortometraje Code 8, 2016.)

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.