Así es como ‘El Chapo’ Guzmán frecuentaba restaurantes repletos de comensales sin ser atrapado por las autoridades

Los relatos de visitas de 'El Chapo' a restaurantes de Sinaloa se presentaron en múltiples ocasiones. Crédito: Especial | Cuartoscuro

Entre 2003 y 2016, las autoridades de México hicieron frente a uno de los retos más complicados que se han registrado en la historia del país: recapturar al peligroso narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, entonces líder del Cártel de Sinaloa. Al respecto de sus años como fugitivo hay múltiples versiones. Hay quienes señalan que el capo se escondió en lo más recóndito del Triángulo Dorado, mientras que otros señalan que, aunque incrementó su nivel de seguridad, continuó siendo igual de osado.

Te puede interesar: La forma más común con la que los cárteles pasan las drogas por las aduanas de EEUU, según Diego Enrique Osorno

Así lo señalan las distintas versiones que refieren que, pese a ser buscado por las fuerzas federales, estatales y locales, ‘El Chapo’ solía frecuentar restaurantes en su natal Sinaloa, aun cuando estos estaban repletos de comensales.

En el libro, El último narco: El Chapo’, el periodista estadounidense Malcolm Beith retoma una de los relatos más populares ―y mismo que también fue reportado por el comunicador local Javier Valdez―: la vez en la que Guzmán Loera presuntamente visitó un pequeño restaurante, comió y pagó las cuentas de todas y todos los presentes.

Te puede interesar: Por este motivo, consideraban a ‘El Chapo’ Guzmán como un guardián del orden

Así fue como habría ocurrido el hecho.

Joaquín Guzmán Loera durante su segunda detención, efectuada en 2014 Crédito: AP

Bajo llave; así fue la visita de ‘El Chapo’ a Las Palmas

De acuerdo con Beith, ésta ocasión en particular sucedió una tarde de noviembre. Alrededor de una treintena de comensales disfrutaban de su comida en el restaurante Las Palmas, ubicado en la colonia Las Quintas, Culiacán, cuando un grupo de hombres armados ingresó al establecimiento.

Te puede interesar: La emotiva carta que ‘El Chapo’ Guzmán le escribió a Zulema Hernández, una de sus amantes

Antes de generar algún tipo de reacción negativa, los presuntos hombres al servicio de ‘El Chapo’ anunciaron la llegada de su jefe.

“Caballeros, por favor, concédanme un momento de su tiempo. Va a venir un hombre, el jefe. Les pedimos que se queden en sus lugares. Las puertas se cerrarán y no se permitirá que nadie salga. Tampoco pueden usar sus celulares. No se preocupen, si hacen todo lo que les pedimos, no pasará nada”, habría solicitado uno de ellos.

El restaurante se ubica en Las Quintas de Culiacán. Crédito: Google Maps

Tras el anuncio, Guzmán Loera ingresó al restaurante y saludó a cada persona presente en el restaurante. Luego, desapareció en un salón posterior del inmueble por las próximas dos horas.

“Se dio un festín de carne y camarones de la costa de Sinaloa”, agregó Beith.

Pese a que el temor era palpable en el aire, todos los consumidores hicieron caso a la instrucción y permanecieron en sus lugares, a la espera de que el narcotraficante terminara de consumir sus alimentos. Aquellos que ya habían terminado, tuvieron que esperar pacientemente la orden.

“Al cabo, así ocurrió. Liberados, los comensales vieron que sus cuentas habían sido saldadas. ‘El Chapo’ había mantenido su palabra”, apuntó el periodista.

No hubo pruebas del presunto encuentro entre los comensales y Guzmán Loera, tal como ocurrió en un segundo hecho, registrado en un restaurante de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“El chef negó vehemente que hubiera ocurrido, pero el FBI confirmó los relatos de los testigos”, se lee en la obra.

Cabe recordar que ‘El Chapo’ fue capturado por tercera y última vez el 8 de enero de 2016, durante un operativo de la Secretaría de Marina (Semar) realizado en Los Mochis, Sinaloa. Actualmente cumple una cadena perpetua en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad ubicada en Colorado, Estados Unidos.