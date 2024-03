Luisito Comunica es extorsionado en aeropuerto de Nigeria: “Son erizos” | VIDEO

El influencer tuvo que dar dinero para que devolvieran su comida. Crédito: noemar45 (TikTok)

Luisito Comunica fue víctima de una “mini extorsión”. Así lo describió él a través de una video compartido en redes sociales en donde afirmó que un policía secuestró su comida.

El influencer de redes sociales es sobre todo famoso por realizar viajes por diversas partes del mundo y documentar su proceso, sus descubrimientos y también aquellas desventuras que le sucedan en el camino.

Por tanto, se podría decir que Luisito Comunica es una persona acostumbrada a viajar por todo el planeta y conocer diversas costumbres, ciudades y culturas. Sin embargo, recientemente pasó por un trago amargo cuando quiso acceder a un aeropuerto.

¿Qué sucedió?

Los impuestos varían con el tipo de servicio ofrecido en estas plataformas (Luisito Comunica)

Todo ocurrió en el aeropuerto de Nigeria. Según lo relatado en el video, el comunicador traía en su mano una bolsa de plástico blanca, misma que mostró a la cámara en donde cargaba su comida. Un policía trató de quitársela y prohibirle el acceso, por lo que tuvo que darle al mismo una pequeña comisión para que le regresara su alimento.

“No saben la mini extorsión que nos acaba de pasar. Fue una mini extorsión, pero aún así dices ‘wey, está de la verga’. Estábamos en el aeropuerto de Nigeria y aquí es muy común que te pidan dinero y el policía de acá de pronto [me dice] ‘Show love, show brother love, give me love’”, contó Luisito.

De acuerdo con él, en el aeropuerto hay colocados letreros por todos lados que prohíben la extorsión. Letreros que dicen que no debes ceder ante ninguna y que están terminantemente prohibidas.

(Instagram: @luisitocomunica)

“Y les dices que no porque, de hecho, hay muchos letreros por todos lados que dicen que no permitas la extorsión. Pero en eso, llegó con un poli y esto [su comida] lo compré adentro del aeropuerto, ya había pasado migración y todo llega un poli y me dice ‘Show brother love’ y le digo ‘No’. Me dice ‘Ok, you cannot take food’ “, continuó.

El influencer sorprendió y molesto contó cómo el policía le quitó su comida porque supuestamente no podía pasarla a su avión.

“Y me quita esto y mi chocolate y yo le digo ‘tengo hambre’ y me dice ‘¿Estas seguro de que tienes hambre? Dame amor’. Entonces wey pinche cabrón, le tuve que dar obviamente dos dólares”, dijo molesto.

Luisito Comunica confirmó que no le molesta la cantidad de dinero que tuvo que darle al policía, sino la acción es lo que resulta incómodo. Los llamó “erizos”.

“Ojo, no es la cantidad de dinero, pero es la manera de. Al final me entregó mi comida y me la dio de mala manera. Pinches cabrones y en el pleno aeropuerto, gente uniformada, pinches erizos, es lo que son, erizos”, dijo enojado.