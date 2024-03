¿Enrique Peña Nieto está deprimido y volverá a México? Su hija Paulina Peña Pretelini lo aclaró

La Fiscalía General de México (FGR) investiga al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, así como delitos de carácter electoral y patrimonial, informó el martes dicha dependencia en un comunicado.

Paulina Peña Pretelini, una de las hijas del expresidente Enrique Peña Nieto, negó que su padre cayera en depresión luego de su última relación amorosa con Tania Ruiz, con quien terminó su noviazgo en enero de 2023.

La joven fue cuestionada por los medios a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, donde contó cómo se encuentra el político a más de un año de su ruptura con la modelo y socialité originaria de San Luis Potosí.

Paulina desminitó que EPN, quien reside en España desde hace algún tiempo, esté triste por el fin de su noviazgo. “No. Nadie está en depresión por terminar un amor, de amor nadie se muere, yo lo sé muy bien”

También aclaró que la modelo de 36 años no se encuentra deprimida. Incluso se sabe que desde octubre de 2023, Tania estrenó un nuevo romance con el empresario español Manuel Serrano. “Y ella está muy bien, ella misma lo ha declarado”.

En enero de 2023 se dio a conocer la ruptura sentimental entre EPN y la modelo potosina (Foto Instagram: @taniaruize)

Además, Paulina mencionó que lleva una muy buena relación con la ex novia de su papá, y que quieren mucho a su pequeña hija Carlota, que mantienen una buena amistad y así seguirán.

“A Tania la queremos muchísimo, la respetamos y siempre vamos a tener una bonita relación con ella. (Nuestra relación) quedó muy bien, yo la quiero mucho. Yo quiero mucho a Carlota”, expresó la joven de 28 años.

También Paulina negó que su padre tenga una nueva relación sentimental, y agregó que lo va a visitar muy pronto en España, donde se ha establecido alejado del ojo público.

“Mi papá está muy bien también. (No tiene nueva novia), no que yo sepa”, expresó, y dijo desconocer si el ex mandatario piensa regresar a México.

Paulina Peña se casó en 2022 con Fernando Tena; el ex presidente no asistió al enlace (Fotos: Instagram)

“No sabemos, no sé cuáles sean sus planes, pero nosotros (sus hijos) estamos aquí, vamos a visitarlo pronto”.

Sobre la reciente muerte de su nana, Paulina Peña Pretelini expresó que recibió el apoyo de EPN a la distancia.

“Él siempre ha estado para nosotros. Él también fue a despedirse a través de videollamada de mi nana, agradeciéndole. Cerramos el capítulo con ella y la llevaremos por siempre en nuestros corazones”.

L ex familia presidencial, compuesta por EPN, Angélica Rivera y sus respectivos hijos (Foto: Archivo)

Cómo fue Angélica Rivera con sus hijastros

Cuando Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se casaron en 2010, ambos formaron una familia con sus respectivos hijos.

Entonces “La Gaviota”, además de ser la madre de Sofía, Regina y Fernanda Castro, se convirtió en madrastra de Alejandro, Paulina y Nicole Peña, cuya madre falleció tiempo atrás.

Tras el divorcio de la ex pareja presidencial en 2019, mucho se ha dicho que Angélica Rivera no mantiene ningún contacto con quienes fueron sus hijastros, incluso se dijo que la protagonista de Destilando amor trataba mal a los hijos de Peña Nieto.

Sin embargo, en su reciente encuentro con los medios, Paulina Peña reveló cómo fue el trato que recibió de parte de la actriz.

Paulina Peña y Sofía Castro fueron hermanastras y hoy se profesan un gran cariño, según Peña Pretelini (Foto: Archivo)

“La recibimos con mucho cariño. Siento que se introdujo bien a la familia; llegó no con ganas de ser mamá, sino como una amiga. Entonces, siempre ha habido mucho cariño. Nunca quiso imponer como mamá porque era el tema de mi papá y se respetaban mutuamente, pero con mucho cariño. Ella siempre ha sido un amor... Era una amiga más. Llegaba nos apapachaba, nos quería. Una amiga”, expresó la joven.

La hija del priista también desmintió lo que se ha rumorado por años, que el matrimonio entre EPN y “La Gaviota” fue una farsa y que incluso existía un contrato de por medio para “fingir” ser una pareja feliz.

“Siento que aunque se los expliquemos, los ocho de la familia, lo van a seguir insistiendo, advirtió. “Fue un amor muy bonito, fue sincero. Todo llegó a un fin, pero hay una amistad de por medio. Hay mucho cariño”, expresó.