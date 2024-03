Eduardo Verástegui sube VIDEOS donde muestra su gusto por las armas en redes sociales: “Para legítima defensa”

El actor ultraderechista señaló que estaba a favor de la portación de armas en legítima defensa. Foto: Facebook/Eduardo Verástegui

En los últimos días, Eduardo Verástegui, exaspirante a la Presidencia de México, ha realizado una serie de publicaciones en sus redes sociales, en las que da a conocer su ideología a favor del uso de armas.

El pasado martes, Verástegui, a quien el Instituto Nacional Electoral (INE) le negó su registro como candidato independiente a la Presidencia de México, posteó un video en el que sele ve manipulando un arma corta. En el clip de apenas unos segundos, da algunos disparos en lo que parece un campo de entrenamiento de armas.

El también ex actor y cantante, acompañó el video con una descripción en la que dijo que cuando se trata de criminales, no siempre se trata de tirar a matar, pues también hay que saber darle a los pies.

“Cuando de criminales se trata, en legítima defensa no siempre hay que tirar a matar: ¡también hay que saber pegarle a los pies! ¡Ah, raza, nada les calienta! Y sí, seguramente me llevé uno que otro topo y una que otra hormiga. Para qué les digo que no, ¡si sí!”, dijo Verástegui en la publicación.

Anteriormente, el pasado lunes, también compartió un video en el que se le ve practicando con un arma corta. Ese video lo acompañó por una descripción en la que se manifestó a favor de la libre portación de armas para legítima defensa.

“México por la libre portación de armas para legítima defensa. Solo los zurdos, los de la derechita cobarde y los suavecitos activistas de la mafia del abecedario se oponen a este derecho”, posteó.

En otro video posteado el mismo día, se le ve con otra arma larga. En ese, de mayor duración, señala que se encuentra en Texas. “Esto es lo que le vamos a hacer a las políticas terroristas de la agenda 2030 y a las políticas terroristas de la perversa ideología de género, que quede claro, estoy hablando de las políticas, de las ideas, que con puntería y fuerza vamos a destruir”, se escucha decir a Verástegui.

“Otro videíto más para que se infarten los zurdos y los activistas de la mafia del abecedario que quieren sexualizar a los niños con la perversa ideología de género”, se lee en la descripción del último.