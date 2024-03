AMLO reacciona al VIDEO del Cártel del Noreste en donde desmienten su supuesto nexo con Los Zetas

AMLO reaccionó al video del Cártel del Noreste durante 'La Mañanera'. (EFE/José Méndez)

Durante la conferencia matutina del 6 de marzo en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre un video que el Cártel del Noreste publicó un día antes respecto a las acusaciones por presuntos nexos del tabasqueño con Los Zetas en 2006.

Te puede interesar: Cártel del Noreste aclara si AMLO recibió apoyo de Los Zetas en campaña de 2006 | VIDEO

Aunque reconoció que tuvo noticia de la existencia de este material, el mandatario federal dijo que no lo vio y, enseguida, se pronunció en contra de los medios de comunicación que retomaron el tema.

“Sí supe, pero no escuché, no lo vi. En estos tiempos hay mucha desinformación, hay que actuar de manera precavida y hay mucho amarillismo, muchísimo”, respondió el titular del Ejecutivo Federal.

Te puede interesar: Por qué dice el Cártel del Noreste que es falso el financiamiento a campaña de AMLO

Más adelante, se deslindó de tener cualquier tipo de relación fuera de la ley con figuras políticas o empresariales a cambio de beneficios.

“Yo nunca le he pedido a un político, a un empresario, nada indebido, nada. No establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso he resistido y esto también va para los jóvenes, si se asocian, si entran en relaciones de complicidad, en componendas, no van a tener autoridad moral, que es lo más importante para poder tener autoridad política”.

Solo uno de los sicarios hizo uso de la palabra en el video. (Crédito: Captura de pantalla | x @DemonioTtv)

¿Qué dijeron los presuntos miembros del Cártel del Noreste?

Durante la tarde del 5 de marzo se difundió en redes sociales un video que, presumiblemente, habría sido grabado por miembros del Cártel del Noreste (CDN), en el que se negó que Alejandro Treviño Morales, alias ‘Z 42′, haya entregado dinero para la campaña de AMLO en 2006.

Te puede interesar: Con VIDEO, Cártel del Noreste se deslinda de violencia en Dr. Coss; culpan al CDG: ”La población no tiene ninguna culpa”

“No son ciertos los hechos en que se vinculó a la organización Zetas con las campañas del actual presidente de la república”, advirtió el encapuchado encargado de difundir el pronunciamiento del grupo delictivo.

Asimismo, el posible sicario se refirió a las declaraciones que un hombre —quien se identificó como Celso Ortega, líder de Los Ardillos— ofreció al medio Latinus para un reportaje publicado el 15 de febrero.

“Él [Treviño Morales] dijo que una vez ganando Andrés Manuel López Obrador, era de Los Zetas todo el país porque se los iba a entregar”, mencionó el hombre entrevistado por dicho medio.

Ante esto, el video del CDN refirió que “lo dicho por el encapuchado que dice ser Celso Ortega Jiménez son incoherencias de esas personas, o quizá ni siquiera sea él [...] Aclaramos que el comandante 42 no conoce a ese encapuchado que se identifica como Celso Ortega Jiménez. Nunca habló con él y menos de ese tema”.