Tiktoker cuenta qué opinan las gringas de México por ser “tercermundistas”: “Creyeron que no sabía usar un microondas”

Asegura que ciudadanos estadounidenses se sorprendieron con vida que hay en México. (Tiktok @XimeColinm)

Muchos estudiantes mexicanos se encuentran en Estados Unidos con el objetivo de tener una mejor preparación educativa para entrar con grandes referencias en el mundo laboral.

Sin embargo, muchos de ellos sufren el racismo de parte de estadounidenses que hacen menos a México por ser una nación del tercer mundo.

Muestra de ello, fue lo que vivió la tiktoker Ximena Colin, quien contó su anécdota de cómo varias estadounidense se sorprendieron de la calidad de vida que hay en México.

“¿Cómo le hacen los americanos para caernos gordos a todos los que somos de Latinoamérica?. Cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, yo sabía que habían algunas ideas negativas respecto a nuestro país como la parte de inseguridad, como que somos tercermundistas y algunas otras cosas y esperaba la tipicas referencias o preguntas de ‘¿Vives debajo de un nopal?; ¿te transportas en burro, usas sombrero todos los días, tu música es puto mariachi?”, comentó al principio del video. m

“Ese tipo de preguntas las había esperado, pero verdaderamente me sorprendió, que me hacían preguntas muy fuera de lugar. Por ejemplo, cuando compartí el cuarto con una americana y una china, al principio todo estaba bien, pero conforme la americana me llegaba a tener confianza me empezó a preguntar: ¿Qué si todas las mexicanas nos sentimos atraídas por mujeres por saludarnos de beso?, lo cual se llama educación al saludar de esa forma”, agregó.

Estadounidenses se sorprenden que México tenga la misma tecnología

Ximena Colin relató la vez que convivio con personas norteamericanas cuando se encontraba estudiando en Estados Unidos. Crédito: TikTok / XimeColin

En su relato, la mujer dijo estar impactada cuándo creyeron que en México no estaba avanzado tecnológicamente, al grado que cuando vieron que se sorprendieron al ver que ella sabía usar el elevador y un microondas.

“Después de eso, me empezó a preguntar que tan lejos de México de EU, ya que ella pensó que al lado de España, ya que todo América era Estados Unidos”, detalló.

“Otra de las cosas que me impactó cuando fuimos a un hostal fue que en una ocasión puche el botón de un elevador y se sorprendieron porque sabía utilizarlo, incluso cuando me quedé a dormir a casa de una amiga americana, su mamá se sorprendió que sabía utilizar un microondas”, destacó.

La tiktoker se sorprendió con las preguntas de sus compañeros y amistades en EU. (Tiktok @XimeColinm)

El video de Xime Colín generó muchas controversias, por lo que miles de mexicanos le pidieron que defendiera a México con comentarios sobre sus problemas con las armas en escuelas, guerras que protagonizan y el racismo.

“Geografía es el peor enemigo de Estados Unidos”; “A mi me preguntaron que si usabamos zapatos, yo les deje obvio no! para que? todas las calles estan alfombradas!”; “le hubieras dicho un chiste sobre armas y escuelas”, fueron algunos de los mensajes el video que generó más de 2 millones de reproducciones en TikTok.