Metro CDMX: ésta es la fecha tentativa para la reapertura del tramo de Pantitlán en la Línea 9

El Gobierno de la CDMX compartió los avances de las obras de renivelación en la Línea 9 del Metro Foto: Cuartoscuro

Luego de que en redes sociales se hiciera viral el mal estado de la estructura del tramo final de la Línea 9 del Metro de la CDMX, rumbo a la terminal de la estación Pantitlán, rápidamente se iniciaron los trabajos de remodelación. Sin embargo, luego de varios meses de remodelaciones, ya hay una fecha tentativa para que se reanude el servicio, aquí te contamos todo.

Durante las últimas semanas, cientos de mexicanos que acceden al centro de la ciudad por la parte oriente han visto modificado su traslado debido a cierre de Pantitlán, Puebla, Velódromo y Ciudad de los Deportes, por lo que han externado su necesidad porque las labores de reparación se hagan lo antes posible.

Sin embargo, recientemente la Secretaría de Obras y Servicios capitalina (Sobse) recientemente indicó que las nueve trabes que causaron miedo e incertidumbre entre los usuarios de la línea café ya fueron retirados y se encuentran trabajando en la renivelación del tramo elevado, por lo que aún no es posible abrir sus puertas al público en general.

Cerrarán el Eje 1 Norte por maniobras de renivelación de la Línea 9 del Metro Foto: X/@GobCDMX

¿Cuándo se pondrá en función de nueva cuenta?

Según informa la dependencia, de acuerdo con el desarrollo de las fases de construcción el posicionamiento de las nuevas trabes debe quedar terminado el próximo 30 de abril. No obstante, éste no es el fin de los trabajos, pues posteriormente se deben instalar las nuevas vías y los equipos especializados para el Metro, labores que se desempeñarán desde el 15 de abril y hasta el 11 de mayo; mientras que las pruebas se harán del 12 al 24 de mismo mes y la reapertura esta pactada para el 25 de mayo si es que no existe ningún contratiempo.

Cabe recordar que los usuarios que deben tomar transporte terrestre en diversas ocasiones no observan grandes cambios, esto se debe a que los trabajos se realizan por las noches con el objetivo de que durante el día no haya cortes viales y así afectar el tránsito local.

Como opción se recomienda tomar la Línea 5 (Amarilla), la Línea B que en San Lázaro conecta con varias rutas al centro y sur de la ciudad, e incluso el tramo abierto de la Línea 1 con la que puedes acercarte a la concurrida Línea 2 para dirigirte al centro de la capital.

La Línea 9 fue parcialmente cerrada desde el domingo 17 de diciembre Crédito: ROGELIO MORALES /Cuartoscuro

¿Qué trabajos está haciendo el gobierno de la CDMX?

Reportes indican que hasta 31 trabes han sido sustituidas, 11 de ellas con una longitud de 18 metros que fungen como apoyo, 9 más de 13 metros se denominaron como “centrales” y 11 más de 22.5 metros que también serán ubicadas en la parte central de la estructura.

Asimismo, se determinó que habrá la construcción de nuevos muretes de losa de ligeramiento y cajones junto a sonotubos serán demolidos, entre otras obras. En total, serán remodelados 230 metros pertenecientes a la cabecera sur del paradero de Pantitlán y tendrá una inversión de 220 millones de pesos.