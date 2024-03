De esta forma, ‘El Chapo’ Guzmán habría impedido un intento de escape de ‘La Gringuita’

Valeria Rubí, 'La Gringüita' dijo que Guzmán no la dejó viajar a EEUU (Infobae)

Valeria Rubí Quiroz, alias ‘La Gringuita’, en una entrevista con Gusgri recordó la vez que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán no le permitió viajar hacia Tijuana con la intención de cruzar a Estados Unidos, esto luego de que se encontraba arriba de un avión comercial y fue bajada por un grupo de militares.

Te puede interesar: Así fue como ‘El Chapo’ Guzmán conoció a Valeria Rubí Quiroz, ‘La Gringüita’

Quiroz aseguró que en esa ocasión fue su madre a Culiacán a visitarla, por lo que se le hizo fácil irse con ella a Tijuana para ver a su familia, pero para su sorpresa, se quedó en el intento, pues no la dejaron salir de la capital sinaloense.

Posteriormente, supo que se trataba de él, pues se lo preguntó le dijo que no tenía permiso de salir de la ciudad, por lo que continuó de esa manera por más de dos años, donde siempre la llenaba de lujos y tenía una casa para ella sola y de vez en cuando la llamaba para ir a la sierra, donde estaba su escondite.

Así se conocieron 'El Chapo' y 'La Gringüita' (Infobae)

“Hubo una vez que fue mi mamá a visitarme, y nos íbamos a venir a Los Ángeles, no sé como, no tengo ni idea, nosotros compramos un vuelo para Tijuana, cuando estamos en el avión, nos bajan, nos bajan del avión y nos dicen ‘Valeria Rubí Quiroz’, y que no y nos bajan, entonces ya cuando nos bajan del avión... Eran como ‘guachos’, soldados, y ya después era él, que no, no podía viajar, pues, así pasó un tiempo”, dijo Valeria a Jonathan en la entrevista compartida en la plataforma, YouTube.

Te puede interesar: Así fue el reencuentro entre ‘El Chapo’ y ‘La Gringüita’ tras ser liberada

Rubí afirma que ella tenía el deseo de llevar una vida normal, por lo que deseaba regresar a Estados Unidos para continuar con sus estudios, pues durante su estancia en Culiacán no le permitía realizar ninguna actividad, pues la apoyaba con los gastos diarios.

Cabe mencionar que los narcotraficantes siempre se han caracterizado por ser posesivos y Guzmán Loera no fue la excepción.

Los apodos que se ponían entre 'El Chapo' y Valeria Rubí Quiroz, 'La Gringüita' (Infobae)

Los apodos entre ‘El Chapo’ y Valeria Rubí

‘La Gringuita’ en la entrevista con el youtuber dijo que ‘El Chapo’ Guzmán siempre fue una persona respetuosa, la cual siempre se refería a ella como ‘Mi Mosura’, mientras que ella le decía ‘Mi King’, al ser un juego de palabras entre rey y las últimas cuatro letras de su nombre.

Te puede interesar: Cuáles eran los apodos que usaba ‘El Chapo’ Guzmán y ‘La Gringüita’

“‘Mi Mosura’, hermosura y yo le decía a él, ‘Mi King’, por ‘King’ (rey) en inglés o Joaquín, ‘King King’, lo veía en la sierra, cambiábamos, pero para llegar a él, siempre era por rutas, teníamos que llegar por avioneta, cuatrimoto y así, pero era sierra”, narró la joven a Jonathan Jovan.