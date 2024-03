Alfaro vs MC: critica la propuesta de Pablo Lemus sobre la verificación vehicular gratuita

Enrique Alfaro criticó a Pablo Lemus por proponer eliminar el cobro de la verificación vehicular (EFE/Francisco Guasco | Archivo)

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, criticó al candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, por la propuesta no cobrar la verificación vehicular en el caso de que él gane las elecciones del próximo 2 de junio, hizo una llamado para que los contendientes hagan propuestas con fundamentos.

Enrique Alfaro abiertamente dijo no sentirse identificado con el cambio de visión y perspectiva de movimiento naranja, que lleva como lema ‘Fosfo fosfo’. Ello aparentemente demuestra un rompimiento con la organización política, aunque mantienen el diálogo según Álvarez Máynez, candidato a la presidencia.

“Es un llamado respetuoso a todos y todas las candidatas para que los planteamientos que le hagan a los jaliscienses tengan fundamento y tengan conocimiento de lo que están planteando”, sentenció el gobernador de Jalisco citado por Quadratín.

El gobernador de Jalisco reaccionó al destape de Álvarez Máynez (Cuartoscuro)

El candidato que busca ser el sucesor de Alfaro, explicó que su propuesta busca que el programa de verificación no tenga ningún costo y deshacerse de los operativos. El costo actual de este trámite es de 500 pesos, mientras que las multas ascienden hasta los dos mil 75 pesos.

“Por eso el día de hoy quiero anunciar verificación costo cero, es decir, durante mi gobierno no habrá operativos y este programa no tendrá ningún costo”, propuso el candidato de MC.

Sin embargo, Enrique Alfaro presentó dos motivo para mantener el cobro, el primero que en comparación con las otras entidades donde se aplica este cobro el precio es mayor, y eliminar este trámite provocaría mil 153 millones de pesos, capital que podría ser destinado para la construcción de obras pública como el Hospital de Cancerología.

“El programa de Verificación vehicular es parte de una política pública integral que se llama Jalisco Respira, no existe en este país dentro de los programas de verificación que están conforme a la Norma 047 que es una norma federal, no local, no existe un solo programa de verificación vehicular que no tenga costo para el usuario, pues de eso se trata”, explicó el gobernador.