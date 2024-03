“Se va a ir con la cola entre las patas”: Xóchitl Gálvez arremete contra AMLO por promesas no cumplidas

Diversos personajes políticos reaccionaron a la salida de la también integrante de Radio Fórmula. (Crédito: Cuartoscuro)

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por no haber logrado solucionar los problemas en el sistema de Salud y que este se comparara con el de Dinamarca.

La candidata aseguró que esta no fue la única promesa que hizo el mandatario y no logró cumplir en tiempo y forma, ya que la Refinería Olmeca Dos Bocas no ha refinado las cantidades de petróleo que el presidente dijo que esta obra produciría.

Asimismo, reprochó que en lugar de mejorar las estadísticas y los servicio para los ciudadanos empeoraron.

“Son demasiadas promesas fallidas, esa esperanza de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, ya quisiéramos tener uno como el que teníamos antes de que llegara este gobierno. O sea, en lugar de mejorar empeoramos en Salud, había 20 millones de mexicanos sin seguridad seguridad hoy hay 50 (millones)”, afirmó la candidata.

“Pero también no se cumplió la promesa que estaríamos refinando 340 mil barriles de petróleo y el sistema como Dinamarca. El presidente se va, de verdad, con la cola entre las patas por las promesas incumplidas ni refinamos ni tenemos Salud como Dinamarca”, sentenció la exsenadora por Acción Nacional.

Xóchitl Gálvez arremete contra Morena al asegura que la contienda del 2 de junio es entre dos fuerzas políticas (REUTERS/Raquel Cunha | Archivo)

En redes sociales, algunos comunicadores y criticos al gobierno del presidente López Obrador compartieron el 29 de febrero el video del momento en que promete que en marzo se tendría un sistema de Salud como Dinamarca.

Cabe mencionar que el incumplimiento de los propuestas del titular del Ejecutivo han sido criticadas con severidad por opositores, quienes buscan que cumpla con los tiempos que el menciona.