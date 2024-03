“Amores Perros” en la Cineteca Nacional: cuándo y a qué hora proyectarán la película de González Iñárritu

La Cineteca Nacional presentará la película de "Amores Perros" Crédito: Cineteca Nacional, Facebook.

Como cada mes, la Cineteca Nacional prepara un evento especial con el fin de homenajear a una de las cintas más importantes del cine mexicano, se trata de Amores Perros, obra dirigida por Alejandro González Iñárritu.

La obra fue muy popular cuando se lanzó en el año 2000 e incluso muchos críticos y conocedores del cine mexicano la han calificado como una de las mejores que se han creado en el país.

Es una de las películas más populares de Iñárritu (Foto AP/Damian Dovarganes)

¿Cuándo será la proyección de la película “Amores Perros”?

La proyección del largometraje será el próximo martes 5 de marzo de 2024 a las 17:00 horas. El punto al que hay que acudir dentro de la Cineteca Nacional es en la Sala 9.

La entrada a la función será libre, aunque el cupo será limitado. Las cortesías para poder entrar a disfrutar del evento se pueden recoger en las taquillas de la Cineteca Nacional.

Pero la proyección de la película no será de lo único que se podrá disfrutar, pues al tratarse del ciclo de cine contemporáneo mexicano, la Cineteca ha preparado algo especial para las personas que vayan a asistir. Se contará con la participación de Vanessa Bauche y Gustavo Sánchez Parra, quienes participaron en la cinta que se estrenó en el año 2000.

Además, se contará con la participación de Silvestre López Portillo, quien ha realizado coberturas de festivales y premiaciones internacionales como Cannes, y para la presentación de Amores Perros será el moderador.

Presentarán "Amores Perros" en la Cineteca Nacional Foto: X/@CinetecaMexico

¿De qué trata la película de “Amores Perros”?

La película dirigida por Iñárritu, según lo que comparte Casa América, trata sobre un accidente automovilístico que se convierte en el punto de encuentro de tres “amores perros”.

Octavio un joven adolescente enamorado de su cuñada, logró transformar a su perro llamado “Cofi” en una mortífera arma con la que desea escapar de su miseria amorosa.

Valeria es otro de los personajes que es una modelo, quien además ve truncada su carrera y su nueva vida al lado de Daniel, mientras su pequeño perro “Richi” queda atrapado, como ella, en un departamento muy estrecho.

En la tercera historia, un ex guerrillero, Chivo, que no puede acercarse a su hija a la que un día abandonó, trata de amortiguar su dolor recogiendo perros en la calle. Ninguno de los personajes vuelve a ser el mismo después del accidente antes mencionado. Todos, incluyendo a los peros, tendrán que llegar a un destino muy distinto al que en su momento ya habían planeado.

La obra se centra en tres diferentes historias de amor (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

Premios que ha ganado la película “Amores Perros”

La película logró ganar once premios Arie de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, entre ellos los de mejor película, mejor director y mejor actor.

La cinta también consiguió un premio BAFTA (British Academy of Film and Television Arts, por sus siglas en inglés), por mejor película en lengua no inglesa. Del mismo modo, también consiguió el premio de la crítica en el Festival de Cannes y el Tokyo Sakura Grand Prix a la mejor película.

En donde obtuvo nominaciones a la mejor película de habla no inglesa fue en el Globo de Oro y en los premios Óscar, siendo esta la primera nominación mexicana al Óscar después de 25 años de ausencia desde el film, Actas de Marusia.

De acuerdo con lo compartido por diferentes críticos especialistas en el cine en México, la película de Amores Perros ocupa el lugar número ocho dentro de la lista de las 100 mejores películas mexicanas.

Es importante mencionar que cuando se cumplió el vigésimo aniversario de la obra, Iñárritu anunció el relanzamiento del filme en versión remasterizada.