Con chaleco antibalas coordinador del PRD buscará reelección en Michoacán durante campaña electoral por violencia

Francisco Huacus aseguró que realizará su recorrido sin miedo. Crédito: X @PacoHuacus

El periodo de campañas electorales 2024 dio inicio oficialmente y con ello el banderazo oficial de algunos de las y los aspirantes a los más 20 mil cargos de elección popular. Tal fue el caso de Francisco Huacus Esquivel, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados que buscará la reelección en su natal Apatzingán, Michoacán; distrito que, dijo, recorrerá portando un chaleco antibalas.

Fue durante la madrugada del 1 de marzo cuando el legislador informó a través de X, antes Twitter, que la violencia presente en la entidad y el país lo obligaba a portar protección contra armas de fuego durante la campaña electoral, pero que ello no lo detendría.

“La inseguridad amenaza la vida y el bienestar de nuestras familias. Así ―con chaleco antibalas― recorreré el Distrito de Apatzingán, para defenderte a ti y a nuestra patria, vota este 2 de junio sin miedo”, expresó en un video.

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados buscará la reelección Crédito: X @PacoHuacus

El también licenciado en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha ejercido como diputado federal desde 2018, pero busca continuar sus funciones como legislador por un periodo más.

“¡Llegó la hora! Vamos juntos, unidos y sin miedo”, agregó a su anuncio.

Cabe destacar que la estrategia que utilizará Huacus fue dada a conocer sólo unos días después de que dos precandidatos del municipio de Maravatio, también perteneciente a Michoacán, fueran asesinados en menos de 24 horas; lo que a su vez también provocó que 12 aspirantes a cargos locales se bajaran de la contienda.

¿Cuántos candidatos han sido asesinados en el proceso electoral 2023-2024?

De acuerdo con la más reciente actualización de ‘Violencia Electoral, proceso 2023-2024′ de Laboratorio Electoral, del 7 de septiembre a la fecha han sido asesinados 18 aspirantes y precandidatos a algún cargo público.

Del total, siete de las víctimas eran militantes de Morena, cinco del PAN, tres de Movimiento Ciudadano (MC) y uno del PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

Las últimas muertes reportadas fueron las de Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidato del partido guinda a la alcaldía de Maravatío, y Armando Pérez Luna, su contrincante político del blanquiazul; quienes fallecieron a causa de disparos de armas de fuego. Ambas se registraron entre las últimas horas del 26 de febrero y las primeras del 27.

Armando Pérez y Miguel Reyes Zavala se perfilaban como posibles candidatos a la presidencia municipal de Maravatío. (Especial|X/@soyluisgabriel1)

Un día después de estos hechos, líderes de partidos políticos estatales informaron que varios de sus candidatos habían anunciado su retiro de la contienda ante el temor de ser víctimas del mismo delito.

Octavio Campos, líder del Sol Azteca en Michoacán, indicó que tres de sus aspirantes se bajaron a causa de “mucho temor”. No específico los nombres, ni los municipios en los que participarían.

Lo mismo sucedió con cuatro precandidatos del PRI y cinco del partido naranja.

“Se registraron como precandidatos, caminaron y en la precampaña, dos, me dijeron: ‘Ya no. Me bajo por un tema de seguridad”, reveló Antonio Carrió, líder de MC en Michoacán.

Otras entidades que han registrado asesinatos de aspirantes a algún cargo son Morelos, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Jalisco.