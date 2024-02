La advertencia de Xóchitl Gálvez a AMLO a un día del inicio de la campaña presidencial

La precandidata a la presidencia mandó mensaje al presidente López Obrador durante su conferencia (Cuartoscuro)

La precandidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, mandó una advertencia al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a un día de que inicien formalmente las campañas rumbo a la elección del próximo domingo 2 de junio.

Durante La Conferencia de la Verdad el jueves 29 de febrero, la senadora con licencia del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió al mandatario mexicano que si continúa presuntamente atacándola durante el proceso electoral, ella va a responder porque no es una mujer que “agacha la cabeza”.

Con base en lo que explicó, sentenció que “la mujer que obedece” al político tabasqueño la tiene en otro lado, esto en referencia a los señalamientos que ha lanzado contra Claudia Sheinbaum; sin embargo, se calificó a sí misma como una política convencida de que México tiene un mejor futuro.

“No me voy a dejar del presidente, eso que lo sepa. Si me da, lo doy. Aquí no se va a encontrar a una mujer que agache la cabeza y obediente, esa la tiene en otro lado. Aquí hay una mujer que mira a los ojos, hay una mujer entrona, hay una mujer convencida de que a México le tiene que ir mejor. Entonces, si el presidente me ataca, pues yo, definitivamente, tengo que responder con respeto, callada no me voy a quedar”, refirió ante las preguntas de los medios.

La precandidata mandó mensaje a AMLO (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Posteriormente, Gálvez Ruiz aseguró que una vez que asuma el cargo como titular del poder ejecutivo, en caso de ganar las elecciones presidenciales, se encargará de devolver la seguridad a todo el país, al tiempo que durante su gestión también será responsable de este rubro y no involucrará a ninguno de los expresidentes por las decisiones tomadas en el pasado, especialmente al expresidente Felipe Calderón.

“Escuché un fragmento de la entrevista de Claudia, que cuando le preguntan el tema de seguridad dijo: ‘Es que Calderón’… de una vez se los digo, en materia de seguridad yo no le voy a echar la culpa a Calderón ni a Enrique Peña Nieto y cuando sea presidenta, tampoco a Andrés Manuel López Obrador”, refirió.

Debido a que, por obvias razones aún no puede tomar responsabilidad por las acciones del Estado, la legisladora pidió a la administración federal que se dejen a un lado los pretextos y se asuman responsabilidades, mismas que, dijo, afrontará en su momento sin tener que escudarse en terceros.

La presidenciable afirmó que ella se responsabilizará del tema de la seguridad en el país sin echarle la culpa a otros funcionarios (Captura de pantalla/YouTube Xóchitl Gálvez)

Las mentiras de la 4T, según Xóchitl Gálvez

Aunque aún no puede dar a conocer sus posibles propuestas, la precandidata refirió que en materia de seguridad una de sus principales tareas será reunirse con los gobernadores de todo el país para poder plantear diversos proyectos que le devuelvan la paz y la tranquilidad a todos los habitantes.

“Voy a coordinarme con todos los gobernadores, de una vez les digo que conmigo les va a ir muy bien”

Finalmente, la simpatizantes panista acusó que AMLO, Claudia Sheinbaum y todos los políticos que simpatizan con la Cuarta Transformación presuntamente mienten con sus promesas de un mejor país y argumentó que si el país, verdaderamente, estuviera “mejor que nunca” como mencionan los de la 4T, entonces la ciudadanía ya tendría un sistema de salud como el de Dinamarca, es decir, la promesa que el tabasqueño hizo previo a su triunfo.