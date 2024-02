Noroña pide llamar a la mamá de ‘El Chapo’ por su nombre y desata ‘encontronazo’ con representante del PAN en el INE

El 'encontronazo' se dio en plena sesión del INE. Crédito: INE

Las acusaciones contra Morena y sus aliados por presuntos vínculos con el crimen organizado continúan. El tema escaló hasta la mesa del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde integrantes de cuatro partidos terminaron entre gritos e incluso manotazos, esto luego de que Gerardo Fernández Noroña pidiera al representante del blanquiazul llamar a la madre de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, otrora líder del Cártel de Sinaloa, por su nombre.

Los hechos ocurrieron durante la sesión ordinaria del INE del 27 de febrero. Aunque los señalamientos contra Morena y Partido del Trabajo (PT) por vínculos con el narcotráfico surgieron a lo largo de la reunión, el breve ‘encontronazo’ se presentó cuando Víctor Hugo Sondon, representante del PAN, mostró una fotografía del saludo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y María Consuelo Loera Pérez, ocurrido en 2020.

“Díganme, ¿esto no les dice nada? el presidente saludado a la mamá del narcotraficante más buscado a nivel mundial. Es no tener vergüenza cuando hay imágenes cuando detallas y describen la función actual de este gobierno, la impunidad permanente”, acusó.

La madre de 'El Chapo' Guzmán, María Consuelo Loera. Crédito:Cuartoscuro

Tras ello, el diputado petista pidió a Sondon llamar a la madre de ‘El Chapo’ por su nombre bajo el argumento de que podría ser acusado de violencia política de género.

―“Le digo al representante de Acción Nacional que sea cuidadoso, porque lo pueden acusar de estar invisibilizando a la madre de ‘El Chapo’ Guzmán, se llama María Consuelo Guzmán Loera. Y uno debe ser muy cuidadoso a estas alturas en el trato”, expresó.

―”¿Me estás amenazando?”, cuestionó el panista.

―”Están interrumpiendo aquí estos jóvenes, yo estoy diciendo que lo pueden acusar de violencia política de género por estar invisibilizando”, respondió.

―”Noroña me acaba de amenazar. Yo responsabilizo por lo que me pase o lo que le pase a cualquier integrante de mi familia, al señor representante de enfrente de Noroña y a su palero también”, agregó Sondon luego de señalar a Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE.

Gerardo Fernández Noroña ha tenido más de una discusión por las acusaciones contra el presidente y Morena. (Crédito: Cuartoscuro)

Perredista y morenista llegan a los insultos en el INE: “¡Eres un palero!”

Tras la breve discusión entre Noroña y Sondon, Gutiérrez Luna y el diputado del PRD Guadalupe Acosta Naranjo protagonizaron un segundo enfrentamiento, aun cuando la consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei, pidió en reiteradas ocasiones orden y respeto.

―”¡Eres un palero!”, señaló Gutiérrez Luna.

―”Tú eres del PAN, ¡de Padrés!, vienes del gobierno de Sonora”, acusó Naranjo.

―”¡Solo eres un palero!”.

―”¡Cállate! Ahora resulta”.

―”Consejera Presidente, yo plantearía, ha dicho tontería y media y nosotros no los estamos interrumpiendo, ni injuriando, ni torciendo. ¡Guarda silencio, Chucho!, ¡Guarda silencio!”, interrumpió Noroña.

-”¡No eres nadie pa’ callarme! No me hablabas ¿ahora sí me hablas?”, respondió Naranjo.

Tras los hechos, el panista pidió a Taddei que quedara asentado que fue amenazado por el también coordinador de vocerías de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.