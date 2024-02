Mujer europea vivió historia de terror en México: “Estuve presa por una falta administrativa”

La mujer europea contó su historia de terror en una prisión mexicana Crédito: TikTok: extranjerosxelmundo

Aquí en Infobae México hemos compartido algunos testimonios de mujeres extranjeras que vienen a nuestro país con el fin de obtener mejores oportunidades laborales, para vivir alguna aventura o porque encontraron el amor con alguna persona de origen mexicano.

Sin embargo, lamentablemente también existe la contraparte de estas bonitas historias de aceptación cultural y de integración social que viven muchos hombres y muchas mujeres de otros lugares al momento de llegar a México.

Este es el caso de una mujer europea, específicamente de origen búlgaro, contó la historia de terror que vivió cuando llegó a México, destacando que ella sólo tenía 20 años de edad cuando todo le sucedió: fue hecha prisionera en una cárcel mexicana debido a una falta administrativa.

La joven europea explicó el motivo por el que fue hecha prisionera Crédito: TikTok: extranjerosxelmundo

Lastimosamente antes de que ella fuera arrestada por un problema de migración, contó que había pasado noches complicadas en México pues ante la falta de dinero tuvo que dormir en aceras y bancas del parque, cargando las cosas que podía llevar con ella.

Pero en una de esas ocasiones cuando creía que su situación no podría empeorar, finalmente sí se agravó su situación pues dijo que fue detenida por policías y arrestada para ponerla a disposición de las autoridades migratorias que lo único que hicieron fue enviarla a una cárcel de Chetumal, en Quintana Roo.

Lo que para muchos turistas es un paraíso, hablando de la entidad de la región maya del sureste del país, para ella fue todo un infierno, pues estaba asustada y no sabía cómo proceder pues, en todo momento, recalcó que tenía tan sólo 20 años de edad.

Lo que para muchos es un paraíso (Riviera maya) para la mujer europea fue una pesadilla. (Foto: Pixabay)

Ella dijo que el motivo por el que había sido arrestada es porque había vencido su permiso para estar, de forma legal, dentro del territorio mexicano, y por ello la llevaron a una celda que ella misma describe de la siguiente manera:

“Era una celda muy pequeña, no había nada más que un excusado y una cama, no comía bien, mi familia estaba más o menos informada, en todo momento quise aclarar las cosas, pero no me explicaban, no sabía nada de papeleo, no me bañaba, ni siquiera había un espejo, no vi mi rostro en todo el tiempo que estuve allá dentro”.

La mujer extranjera detalló que la única forma en la que puso salir de ahí fue deportada por las autoridades migratorias mexicanas sin ninguna posibilidad de poder regular sus documentos que avalaban su permanencia legal en México.

La joven búlgara aseguró que su familia estaba mal informada sobre su situación Crédito: TikTok: extranjerosxelmundo

Sin embargo, su sueño era estar en México y por lo tanto decidió regresar, aprendiendo de la experiencia y viviendo en una mejor condición de vida.

Una falta administrativa no amerita cárcel, según las autoridades migratorias

Después de investigar brevemente en las leyes migratorias de México, podemos asegurar que lo que vivió la joven europea fue “una injusticia” (catalogaron algunas personas en la caja de comentarios del video difundido en redes sociales). Pero entonces cuál era su sanción.

De acuerdo con la página digital del Gobierno de México, una vez que vence el permiso se debe acudir a una oficina del Instituto Nacional de Migración para solicitar un documento de solicitud para la regulación del permiso de permanencia, presentar pasaporte, copia y original, la tarjeta de visitante y pagar una multa, que era la única sanción que ameritaba la joven europea, más no ir a prisión.