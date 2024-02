Mujeres con Bienestar en Edomex: qué hacer si no recibiste el primer depósito

Todas las beneficiarias de Mujeres con Bienestar cuentan con diferentes formas de reportar algún problema en su tarjeta, como el no recibir algún pago (Secretaría del Bienestar de Estado de México)

Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar recibirán a partir del 26 de febrero tres depósitos en la tarjeta del programa; sin embargo podrían presentarse casos en los que no vean en sus cuentas reflejado el pago, como fue el caso de muchas de la primera convocatoria.

Hasta el día de hoy, hay mujeres que son beneficiarias desde 2023 que no han recibido su primer pago de 2 mil 500 pesos debido a los errores que se presentaron en el sistema.

Algunos reportes de usuarias iban desde que no pudieron activar su tarjeta y, por tanto, no recibieron el dinero, así como el que nunca se reflejó que tuvieran dinero en sus cuentas.

El número al que se tiene que llamar por problemas en la tarjeta se levanta un reporte al que se puede dar seguimiento (Gobierno del Estado de México)

Ante estas situaciones, Mujeres con Bienestar proporcionó diferentes vías para obtener orientación y solucionar el problema. El primero y con una respuesta más rápida es llamar a cualquiera de las líneas de atención telefónica con las que cuentan, que son:

-Para dudas con la tarjeta: 5593791223

-Para problemas con el uso de la tarjeta: 5593700924

-Para dudas sobre cualquier parte del programa (Línea de Bienestar): 8006394264

-Línea de atención de la Secretaría del Bienestar del Estado de México: 7222260182.

Los datos que solicitarán al momento en que te respondan serán: número de cuenta, correo y número de teléfono con el que iniciaste el registro.

En algunos casos, la solución a algunos de los problemas de las tarjetas pueden tomar más de una semana (Gob. Edomex)

Asimismo, dependiendo municipio, en cada módulo se ofrece la orientación de los servidores de la nación. Las mujeres deben de acudir directamente a la sede en que han sido atendidas y exponer su caso con las autoridades correspondientes.

En el caso de que tu tarjeta haya sido bloqueada, olvides el NIP, la haya retenido el cajero al intentar hacer un retiro o que te marque un error al colocar tu NIP, debes de seguir los mismos pasos.

No hay un tiempo exacto de respuesta a las solicitudes ya que varían según el error que se presente en la cuenta.

Para cualquier problema con a tarjeta, es necesario tener a la mano el número y correo registrados, así como el número de cuenta de la tarjeta. No es necesario proporcionar NIP (Cuartoscuro)

Usualmente, una vez que el reporte fue hecho, los servidores de la nación pedirán que vuelvas a llamar para conocer el progreso de tu reporte o te solicitarán que esperes hasta que ellos te llamen de vuelta ya con una solución.

¿Qué pasa si no activo mi tarjeta antes del próximo depósito?

Al igual que con el resto de los programas del Bienestar, es necesario que la tarjeta esté activa antes de que se realice cualquiera de los pagos. Si es que la tarjeta no está vinculada a la cuenta, es decir, no está activada, no recibirá el pago.

El proceso de activación tiene que hacerse tanto en la página oficial de Mujeres con Bienestar como con la aplicación del programa.

En el caso de que no puedas activar la tarjeta por algún problema, en los módulos del Bienestar durante las fechas de entrega de tarjetas (hasta el 24 de febrero) los servidores de la nación ofrecen orientación para realizar este paso.

Todas las tarjetas deben de pasar por la activación y registro, proceso para el cual se ofrece orientación en los módulos del Bienestar (Facebook/Gobierno Municipal de Tultepec)

Es necesario llevar la tarjeta, una identificación y el celular en el que se vaya a realizar la activación, éste debe de tener pila suficiente para realizar el proceso.

¿Cuándo será el primer pago de las beneficiarias de 2024 y el segundo de las beneficiarias de 2023?

Para todas las que hayan sido aceptadas en el programa de Mujeres con Bienestar, ya sea de 2023 o 2024, recibirán a partir del 26 de febrero un pago triple por la veda electoral que habrá desde mayo.

Para el primer día de marzo, todas las beneficiarias deberán tener 7 mil 500 pesos en sus cuentas.