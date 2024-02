¿Daniel Bisogno estuvo a punto de trabajar en Televisa? Esto es lo que sabemos

Daniel Bisogno lleva 26 años en 'Ventaneando'. (Especial Infobae: Jesús Avilés)

Daniel Bisogno es considerado como uno de los colaboradores más populares de ‘TV Azteca’. Aunque constantemente está envuelto en controversias por compartir sus polémicas opiniones sobre diversos temas relacionados con la farándula, es muy querido tanto por el público como por la televisora gracias a su carisma.

Te puede interesar: Daniel Bisogno ha presentado mejoría pero seguirá en terapia intensiva

Estas cualidades no sólo han impactado favorablemente en su carrera como presentador de televisión y actor, también lo han puesto en la mira de la competencia: Televisa, Telemundo y Univisión.

En una entrevista que cedió para Yordi Rosado en noviembre de 2023, dejó entrever que la televisora de San Ángel ha tratado de conquistarlo en varias ocasiones con jugosas ofertas laborales. La última ocurrió ese mismo año, cuando le ofrecieron entrar a la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

Wendy Guevara ganó la primera temporada de 'La Casa de los Famosos México'. CRÉDITO: Cuartoscuro

El conductor explicó que no pudo entrar porque tiene un contrato de exclusividad con TV Azteca. Incluso, reveló que Pati Chapoy, Javier Alatorre, Christian Martinoli y Luis García son los únicos colaboradores de la empresa que disfrutan de ese beneficio.

¿Vas a tener participación en Televisa?: Pati Chapoy

En los últimos meses, Daniel Bisogno no sólo fue invitado a participar en LCDLFM, también a estelarizar un proyecto audiovisual que está produciendo la televisora de San Ángel inspirado en la puesta en escena ‘Lagunilla Mi Barrio’. Y es que el conductor tiene un papel estelar en la obra junto a Maribel Guardia, Albertano y Violeta Isfel.

Te puede interesar: En qué trabajaba Daniel Bisogno antes de volverse famoso en Ventaneando

“¿Cómo le estará yendo de bien a la obra que ya Televisa está haciendo un programa con el elenco completo, con todos los personajes. Se va a llamar ‘El rey del barrio’ porque no le podían poner ‘Lagunilla, mi barrio”, contó en una emisión de ‘Ventaneando’.

Luego de que el musical “Lagunilla mi barrio”, en la que participa “El Muñeco”, tuviera gran éxito se anunció que San Ángel hará una serie televisiva con todo el elenco original

Pati Chapoy se sorprendió ante las declaraciones de su compañero y lo cuestionó sobre su posible participación a expensas de su contrato de exclusividad con Azteca.

Te puede interesar: ¿Tiene cirrosis? Médico influencer explicó posible razón por la que Daniel Bisogno está hospitalizado

Daniel Bisogno respondió que no participará en ese proyecto, pero seguirá en la obra: “Mi papel lo hace Alexis Ayala porque yo... sé de dónde soy. Me han invitado a otros programas de estos, de este tipo”.

“No vamos, nosotros tenemos la camiseta de Azteca tatuada; espero que también de regreso”.

Pati Chapoy suele defender a su compañero en todas sus controversias. (Ventaneando)

Daniel Bisogno estudió en Televisa

Muy pocos sabe que el conductor comenzó su carrera en el medio artístico nacional en Televisa, pues estudió en su escuela: Centro de Educación Artística (CEA)

“Como Angélica Vale es mi prima, entonces me empezaron a jalar para las obras de teatro y a mí me encantaba todo esto y por eso fue que seguí en este camino. Ya después estudié en Televisa, me eché los tres años de carrera o cuatro del CEA”, contó para Yordi Rosado.