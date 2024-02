“No hubo mano negra”: Jesús Ramírez aclara si busca lugar en el Poder Legislativo tras aparecer en los pluris de Morena

El vocero de la presidencia aclaró si buscará una curul o no . Crédito: Cuartoscuro

La noche del pasado miércoles 21 de febrero, uno de los temas que más llamaron la atención en el ámbito político fue la revelación a través de un sorteo de los aspirantes al Congreso de la Unión por la vía plurinominal. Y es que trascendieron los nombres de polémicas personalidades tales como el monero Rafael Barajas, alias El Fisgón; José Ramiro López Obrador, hermano del presidente de origen tabasqueño; Américo Villarreal, hijo del gobernador de Tamaulipas o la actriz Jesusa Rodríguez. Sin embargo, quizá el nombre que más revuelo causó fue el del vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, quien aclaró si buscará o no ser parte del Poder Legislativo.

En las inmediaciones del Palacio Nacional, el vocero del presidente López Obrador destacó que fue responsabilidad del partido el llevar a cabo el sorteo, mismo donde se tomaron a consideración las listas de consejeros nacionales de la cual él forma parte. Bajo esa tónica, Ramírez Cuevas insistió en que él no se había postulado y todo fue parte del citado ejercicio democrático.

“Lo que pasó el día de ayer, el partido hizo un sorteo y tomó como base la lista de consejeros nacionales. Yo soy consejero nacional del partido, porque es mi derecho ser militante. Entonces, tomó esa lista, hizo la tómbola, apareció mi nombre en ese sorteo, pero hasta ahí. Yo nunca me he anotado a una candidatura de diputado o senador”, aclaró.

En ese sentido, Jesús Ramírez Cuevas insistió en que él se desempeña como funcionario público y por el momento solo tiene un encargo, el cual es trabajar en la Comunicación Social del Gobierno Federal, por lo que insistió en que mientras el presidente considere en que es necesario que siga cumpliendo con dicha tarea, él

“En estos momentos estoy enfocado en la tarea de comunicación del gobierno y no en otro tema”.

Aclara si es su aspiración a futuro

Aunque el vocero del presidente dejo claro que no tiene intenciones por el momento de buscar una curul, remarcó que como todo ciudadano él tiene el derecho de ser considerado para algún cargo de representación popular; sin embargo, en este momento él solo se ha enfocado en seguir desempeñando su puesto pese a que salió sorteado como parte de la Circunscripción 4 que considera a los Consejeros del partido.

Ante la insistencia de si él se postuló o ventiló aspiraciones para er diputado o senador, el vocero de la presidencia remarcó que que ni siquiera ha entregado documentación para ello o incluso, que hubiera ventilado intereses en ocupar una curul durante la siguiente administración.

Luego de la polémica que el salir sorteado generó, Ramírez Cuevas lamentó que muchos afirmaran que se trataba de un proceso “truqueado” o que incluso él tuviera algfo que ver con que su nombre fuera revelado la noche del pasado miércoles.

“Pobrecitos de todos los que ayer dijeron algo que no tenía que ver con ello. Pero algo que es importante destacar es que eso demuestra que fue un auténtico sorteo, que no hubo mano negra, que no hubo bandos cargados o voluntad de una sola persona, fue un ejercicio democrático”.

Sobre el resto de los sorteados, el vocero de la presidencia optó por no declara nada.