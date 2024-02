¿Sandra Cuevas dejará la Cuauhtémoc? Alcaldesa pedirá licencia al cargo tras su “fosfo destape”

Alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dejaría su puesto el 1 de marzo. (PRENSA SANDRA CUEVAS/CUARTOSCURO.COM)

Sandra Cuevas, actual alcaldesa de Cuauhtémoc, ha tomado la decisión de solicitar una licencia definitiva a su cargo a siete meses de concluirlo, esto con el objetivo de dedicarse de lleno a su nueva aspiración política: convertirse en senadora de la República de la mano de Movimiento Ciudadano (MC).

La solicitud de licencia fue oficialmente remitida al Congreso de la Ciudad de México, a través de un comunicado donde Cuevas Nieves expone las bases legales que respaldan su petición. De acuerdo con el documento, busca hacer efectiva su separación del cargo a partir del 1 de marzo, por lo que sólo le quedarían 10 días en el cargo en caso de que reciba aprobación.

Documento en el que Sandra Cuevas pide licencia al cargo como alcaldesa de la Cuauhtémoc. (X/@David_SantiagoH)

Aunque en un principio se dijo que se esperaba que su licencia fuera votada este 20 de febrero, horas después de que circulara el documento el área de comunicación de la alcaldía dijo que la solicitud sería retirada a primera hora para que no fuera votada el martes y en breve se decidiría una nueva fecha para presentarla y se tome la decisión que definirá el panorama político de la alcaldía de Cuauhtémoc y consolidará oficialmente la candidatura de Cuevas en búsqueda de un escaño.

El documento revela que, ante la declinación de Raúl Ortega Rodríguez de asumir el compromiso, sería José Guadalupe Medina Romero, actual titular de la Unidad Administrativa de Asuntos Jurídicos, quien asuma provisionalmente la dirección de la alcaldía de Cuauhtémoc.

Este movimiento estratégico se alinea con el anuncio que hizo en la víspera, cuando Cuevas hizo su “fosfo destape” y reveló su intención de contender por una senaduría con la bandera del llamado Movimiento Naranja, marcando un nuevo capítulo en su carrera política.

Sandrá Cuevas, Alejandra Barrales y Gibrán Ramírez se registraron como candidatos de Movimiento Ciudadano al Congreso Foto: Cuartoscuro

Este capítulo en la carrera política de Cuevas no está aislado; su decisión se enmarcó dentro de un contexto más amplio de su trayectoria y aspiraciones. Su registro como candidata al Senado, jen fórmula con la ex dirigente del PRD, Alejandra Barrales, en las oficinas centrales de Movimiento Ciudadano, se acompañó de declaraciones donde Cuevas reconoció a este partido como el único que le brindó la oportunidad de participar como ciudadana en la próxima contienda electoral. “Fue el único que me tomó en cuenta como ciudadana, que me tendió la mano y me dio esta oportunidad que no voy a desaprovechar”, manifestó.

Esta no será la primera vez que solicitará licencia. La primera fue en marzo de 2022 por un periodo de 15 días tras una orden judicial que le exigía apartarse de sus funciones, y una segunda en octubre de 2023 para participar en una gira en la que buscaba apoyo para convertirse en candidata a la presidencia, sueño que quedó truncado.

Una alcaldesa muy polémica

Sandra Cuevas es una política mexicana, actualmente se desempeña como alcaldesa de Cuauhtémoc, una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Fue electa para su cargo en las elecciones de 2021 bajo la coalición “Va por México”, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

A lo largo de su carrera, Cuevas ha estado envuelta en diversas polémicas. Uno de los casos más sonados ocurrió en marzo de 2022, cuando fue acusada de abuso de autoridad, discriminación y robo en contra de empleados de la alcaldía. Según las acusaciones, Cuevas habría ordenado detenciones arbitrarias y cometido actos de discriminación. Este suceso llevó a que fuera suspendida temporalmente de su cargo; sin embargo, después de un acuerdo reparatorio con las partes afectadas, las acusaciones fueron retiradas y ella retomó sus funciones como alcaldesa.

A lo largo de su gestión Sandra Cuevas ha protagonizado diversas polémicas. (X/@SandraCuevas_)

Hace apenas unas semanas se enfrentó a una situación similar de abuso de autoridad cuando elementos que la resguardaban le propinaron una golpiza a un hombre que supuestamente la había amenazado.

Otro punto de controversia ha sido su enfoque en la remodelación y gestión de espacios públicos dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Ha sido criticada por algunos sectores de la sociedad civil y políticos opositores por su manejo de proyectos urbanos, quienes argumentan que sus acciones podrían beneficiar intereses privados sobre el bienestar comunitario; además ha arremetido en contra de actividades recreativas como los sonideros.

También se ha destacado como una figura de opulencia, pues siempre se le ve con ropa de marca; organizando eventos en los que se vanagloria; y gastando en exceso, como es el caso de su vehículo RZR, valuado en más de 700 mil pesos y que ha estado usando para labores de vigilancia de su llamado “Operativo Diamante”.