Frente Frío 35 en México: qué estados tendrán nevadas, lluvias y temperaturas extremas hoy 18 de febrero

Una masa de aire polar se encuentra sobre el país. Foto: Instituto Cooperativo para la Investigación de la Atmósfera (CIRA)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su primer reporte de este domingo 18 de febrero que el Frente Frío 35 continúa sobre México, por lo que provocará lluvias, heladas y fuertes vientos, principalmente en la Península de Yucatán, el sureste y oriente del país; además, hay probabilidad de nevadas en las cimas de montañas de dichas regiones.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que habrá lluvias intensas y fuertes en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, donde podría haber incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Y se esperan chubascos y lluvias aisladas en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Hidalgo y Guerrero; además de la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Sierra Negra.

Habrá heladas y temperaturas de hasta -10 grados en las sierras de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas y Veracruz; así como mínimas de 0 a 5 grados en las zonas altas de Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y Chiapas.

“Los bancos de niebla podrían ocasionar reducción de la visibilidad en tramos carreteros. Las temperaturas muy frías a gélidas podrían generar el congelamiento de la carpeta asfáltica”, alertó el Meteorológico Nacional para la población de estas entidades. Igualmente, se espera evento de “Norte” con rachas de viento y alto oleaje en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y los litorales de Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además, hay pronóstico de tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

Estos sistemas meteorológicos influirán en el clima de México este domingo. Foto: SMN/Conagua

El clima en Edomex y la CDMX

El SMN informó que este domingo el Valle de México amanece con cielo medio nublado, bancos de niebla y posibles heladas en las zonas altas de ambas entidades. Para la tarde se espera cielo despejado, ambiente de fresco a templado sin lluvias. En el Estado de México, las temperaturas mínimas serán de -2 a 0 grados y las máximas de 17 a 19 grados; mientras que en la Ciudad de México las temperaturas mínimas serán de 5 a 7 grados y las máximas de 19 a 21 grados.

Ante este panorama, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX (SGIRPC) activó alerta naranja por heladas y temperaturas de 1 a 3 grados en las alcaldías de Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, así como alerta amarilla por frío en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac, donde las temperaturas serían apenas de 4 a 6 grados.

Por ello, la dependencia recomendó utilizar al menos tres capas de ropa y zapatos calientes e impermeables; usar crema para proteger e hidratar la piel; no exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua y alimentos ricos en vitaminas A y C; mantener una adecuada ventilación en caso de usar calentadores y chimeneas; y en caso de algún malestar respiratorio, usar cubrebocas, no automedicarse y acudir al médico más cercano.