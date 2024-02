La Casa de los Famosos 4 en vivo: ¿Quiénes son los nominados de esta semana?

Thalí contesta a las declaraciones de Mariana

“Me enteré de que Mariana dice que tengo múltiples personalidades y dijo unas cosas horribles de mí. Me da mucha tristeza que cuando ella salga se va a dar cuenta de lo bonito que yo siempre me expresé de ella, a mí Mariana siempre me pareció una mujer completa y amable como dice ella, ¿pero sabes qué? Yo también fui amable, yo también lavaba los baños”.